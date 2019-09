Sondaggi politici elettorali oggi 9 settembre: Conte non è un bluff

Gli ultimi sondaggi politici elettorali provano a testare la credibilità del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’istituto di rilevazione Eumetra ha fatto una domanda precisa e diretta per l’ultimo sondaggio: Giuseppe Conte è un bluff? L’obiettivo è quello di testare quanto gli italiani si fidano del premier, rimasto alla guida dell’esecutivo pur avendo cambiato la maggioranza che lo appoggia e lo sostiene. Maggioranza che oggi, 9 settembre, sarà testata alla Camera dei deputati con il primo voto di fiducia. Conte, portabandiera del primo governo Lega-M5s, cosiddetto gialloverde, è adesso il leader del governo Pd-M5s, cosiddetto giallorosso.

La domanda che l’Istituto ha posto al campione di italiani intervistati è: “Come sa, Giuseppe Conte è stato incaricato a formare il nuovo governo. Alcuni apprezzano il lavoro che Conte sta facendo, ritenendo che agisca con capacità. Altri invece lo accusano di trasformismo e che rappresenti un bluff. Ma secondo lei il premier Giuseppe Conte rappresenta un bluff?”. I risultati sono stati diffusi dalla trasmissione “Quarta Repubblica” di Rete Quattro, gruppo Mediaset.

Per la maggioranza degli italiani Conte non è un bluff, anzi per il 46 per cento degli intervistati è credibile. Solo per il 34 per cento degli intervistati per il sondaggio politico il presidente del Consiglio è un bluff. Il 20 per cento non ha saputo o voluto esprimere un’opinione in merito.

“Serve un governo forte e stabile e io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza governo”, ha detto Conte, durante le difficili fasi di formazione del governo a trazione Pd-M5s. E a quanto pare gli italiani, stando alla rilevazione Eumetra e agli ultimi sondaggi politici, hanno deciso di dargli fiducia.

Sondaggi elettorali: i dati in sintesi

Sì, rappresenta un bluff

34 per cento

No, non rappresenta un bluff

46 per cento

Non so

20 per cento

