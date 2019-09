Simone Bonaccorsi, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Chiara Esposito

L’amore ti fa bello, soprattutto se partecipi a un concorso di bellezza. Simone Bonaccorsi, noto per essere stato eletto Mr Italia nel 2018, ha conosciuto la sua dolce metà Chiara Esposito a un concorso di bellezza. Da allora, nonostante gli alti e i bassi e un errore adolescenziale, il loro amore li ha resi felici come non mai e li ha portati a Temptation Island Vip, per mettere alla prova i loro sentimenti – come le altre coppie del programma – in vista di un futuro insieme.

Ma cosa sappiamo di Simone Bonaccorsi? Chi è? Quanti anni ha? E cosa fa nella vita? E chi è la sua fidanzata, Chiara Esposito?

Vediamo insieme chi è Simone Bonaccorsi.

Il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip 2019

Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip: chi è

Classe 1995, Simone è nato a Catania il 4 dicembre da mamma Beatrice e papà Mario. Ha un fratello piccolissimo, di appena un anno a ottobre 2019, che si chiama Leonardo, il quale è spesso protagonista degli scatti che Simone pubblica sui social.

Simone nella vita gestisce un bar a Cannalicchio (provincia di Catania) insieme alla sua famiglia, ma da sempre ha voluto far parte del mondo dello spettacolo.

Dopo essersi diplomato all’ITIS Archimede di Catania, è arrivato a Milano pronto a concretizzare il suo più grande sogno: fare il modello. E ci è riuscito. Ha iniziato a sfilare da giovanissimo sulle passerelle e il suo fisico asciutto gli ha permesso di vincere il titolo di Mister Sicilia, dopodiché si è aggiudicato la fascia di Più bello d’Italia, vincendo il titolo di Mister Italia 2018.

In più, Simone è stato eletto anche Mister Intimo da Gianni Sperti ed è stato protagonista della nuova collezione Versace. Inoltre, in Ciao Darwin 8 ha partecipato tra i Belli facendo il gioco del genodrome.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip 2019

Appassionato di sport, in particolare per il beach tennis, il nuoto e la palestra, Simone Bonaccorsi è campione siciliano di beach tennis (nella categoria singolo e in doppio misto). Ha un debole per gli animali e ha un cane – un labrador – di nome Cleopatra.

Simone Bonaccorsi, concorrente a Temptation Island: la fidanzata Chiara Esposito

Simone Bonaccorsi ha fatto parlare di sé durante una puntata di Pomeriggio Cinque, dove ha conosciuto la sensualissima Francesca Cipriani. La showgirl ha mostrato subito un forte interesse nei suoi confronti ma, oltre a un balletto e qualche battutina, non è sbocciato nulla tra loro.

Della sua vita sentimentale prima di Chiara Esposito si conosce poco e niente. La bella Esposito, conosciuta ai più per essere una delle professoresse della trasmissione L’eredità, è spuntata nella sua vita durante un concorso di bellezza. All’epoca, Simone aveva 17 anni e Chiara 14, ma fu amore a priva vista e la loro relazione durò soltanto cinque mesi.

Chiara rinunciò al loro amore perché stava vivendo un periodo di forte stress ma, dopo anni, i due si sono ritrovati e l’amore è tornato più forte di prima. Fanno coppia fissa dal 26 ottobre 2018.

Simone, nel video di presentazione, ha dichiarato di voler partecipare a Temptation Island Vip perché è follemente innamorato di Chiara e vuole capire se lei è dello stesso parere. Dal suo canto, la professoressa dell’Eredità vuole sfruttare l’occasione per capire al meglio gli errori del passato e valutare il loro futuro.

Simone Bonaccorsi, da Canale 5 a Instagram

Il modello è ovviamente presente sui social network. Del resto, un mestiere come il suo prevede tante vetrine per vendere la propria immagine e quale vetrina migliore, di questi tempi, se non Instagram? Simone può contare su oltre 29 mila fan sul suo account, che potete trovare qui.

Dove vedere in tv e streaming Temptation Island Vip