Silvia Tirado, chi è la possibile concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzata di Gabriele Pippo

Silvia Tirado potrebbe essere una nuova concorrente di Temptation Island Vip 2019. Il suo nome è spuntato fuori poiché una coppia, secondo alcune indiscrezioni trapelate durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, avrebbe lasciato il programma di Canale 5 ancor prima della messa in onda della prima puntata. Tutto farebbe pensare a Pago e Serena e al loro posto Temptation Island Vip avrebbe presentato Silvia Tirado e Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco.

Ma cosa sappiamo di Silvia Tirado? Chi è? Cosa fa nella vita?

Silvia Tirado a Temptation Island Vip: chi è?

Classe 1993, Silvia Tirado è nata e cresciuta a Roma, nonostante abbia origini sudamericane poiché la mamma è di Santo Domingo. Di una bellezza mozzafiato, Silvia lavora come modella e influencer, ma si diletta anche nel canto. Appassionata di musica sin da bambina, Silvia ha dato spazio alla carriera da cantante anche grazie agli insegnamenti del papà musicista e nel luglio 2019 ha inciso il suo primo singolo, intitolato Diablita.

Una passione, quella di Silvia, in comune con il fidanzato Gabriele Pippo, produttore musicale e figlio di Pippo Franco.

Diplomatasi in Lingue e Culture straniere, Silvia ha dimostrato di amare la letteratura straniera (in particolare quella inglese e spagnola, passando da Virginia Woolf a Isabel Allende).

Silvia Tirado, il successo su Instagram

La bella Silvia si prepara a prendere il posto di una coppia già scoppiata all’interno del programma condotto nel 2019 per l’edizione Vip da Alessia Marcuzzi. La stessa conduttrice avrebbe infatti commentato: “C’è stato subito un falò davvero ‘rovente’ e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”.

La giovane influencer può contare sui suoi 25 mila follower su Instagram, un numero destinato a crescere qualora dovesse entrare ufficialmente come concorrente di Temptation Island Vip con il fidanzato Gabriele Pippo.

