Sharon Macri: chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzata di Damiano Er Faina

Sharon Macri è una delle concorrenti di Temptation Island Vip 2019 in onda da stasera, 9 settembre 2019, su Canale 5. La ragazza partecipa in qualità di fidanzata di Damiano Er Faina, youtuber famoso per i suoi sfoghi contro politici, vip e personaggi noti.

Ma chi è Sharon Macri? La sua partecipazione al programma ideato da Maria De Filippi ha fatto – ovviamente – accendere le luci su di lei e sulla sua vita privata. Di lei si saprà di più nel corso del programma, ma grazie a quanto emerso dal web sappiamo che è romana, attenta alla propria sfera privata e riservata. Sulla carta, l’esatto opposto del suo fidanzato.

Il profilo Instagram di Sharon risulta sobrio e con un numero davvero esiguo di followers, destinato ovviamente ad aumentare grazie all’importante finestra mediatica data dal reality di Canale 5.

Su Sharon si è espresso direttamente Er Faina, definendola una ragazza umile che “lavora dietro un bancone di una pizzeria”.

Non si sa da quanto stanno insieme con precisione, ma sono apparsi insieme sui social soltanto il 14 marzo 2019. In quell’occasione lui ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui parla di lei: “Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sà badare alla casa, non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!”.

Oltre a Sharon Macri e il suo fidanzato gli altri protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5 sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

