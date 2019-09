Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi lunedì 9 settembre 2019

Le ultimissime news di oggi, lunedì 9 settembre 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100.

Nel Pd c’è chi attacca Di Maio per il reddito

Continua lo scontro sul reddito di cittadinanza. Gli esponenti del nuovo governo Pd-M5S non hanno espresso l’intenzione di cancellare la misura, che rappresenta uno dei provvedimenti bandiera del Movimento 5 Stelle, ma tra i Dem c’è chi continua a criticare la scelta dei pentastellati.

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha scatenato gli applausi della platea del Forum Ambrosetti a Cernobbio criticando senza mezze misure Luigi Di Maio, fino a pochi giorni fa ministro di Lavoro e Sviluppo Economico.

“Il più grande atto di masochismo del Sud credo sia stato prodotto da un ministro del Sud che al Sud ha offerto il famoso reddito di cittadinanza che ha prodotto in questo momento la quasi scomparsa del lavoro stagionale al Sud”, ha detto. “Devo dire, per non mancare di rispetto agli amici del Nord e della Lega – ha aggiunto ancora il governatore -, che anche il Capitano non è stato da meno nel senso che una delle misure simbolo del governo appena estintosi, quota cento, ha contenuti di demenzialità per lo meno pari al reddito di cittadinanza”. Altra osservazione, questa volta diretta a Matteo Salvini, applaudita calorosamente.

In Campania zero proposte di lavoro

Non si vedono effetti in Campania sul fronte delle offerte di lavoro legate al reddito di cittadinanza. La fase 2 del sussidio sembra avere dei problemi e la complessa macchina organizzativa ancora in una fase di rodaggio.

Nella regione con ci sono ancora offerte congrue per chi percepisce il rdc. Le pubblicazioni delle vacancies, ovvero dei posti a disposizione, sulla piattaforma MyAnpal sono inesistenti. In Campania i Centri per l’Impiego stanno seguendo l’iter previsto. Dopo la comunicazione da parte di Anpal Servizi degli elenchi dei beneficiari – con la Campania al primo posto tra le regioni italiane – stanno per essere compilati i calendari con le convocazioni.

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Da sempre su TPI abbiamo affrontato in maniera dettagliata il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

