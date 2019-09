Quota 100 news: le ultime notizie sui piani del nuovo governo per le pensioni

Ecco le ultime news su Quota 100 e sui piani del nuovo governo in tema di pensioni. L’esecutivo sostenuto da M5S e Pd confermerà la misura che consente il pensionamento anticipato a chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi? Di seguito le decisioni politiche e il dibattito, minuto per minuto, della giornata di oggi, lunedì 9 settembre 2019.

Quota 100, nel primo anno 4 miliardi di risparmio

Nel suo primo anno di applicazione, il programma Quota 100 ha fatto registrare un risparmio di 4 miliardi di euro per le casse dello Stato rispetto a quanto era stato preventivato nella Legge di Bilancio 2019. Lo ha sottolineato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine di un incontro ad Ancona sul tema alla direzione regionale Inps Marche. “Quota 100 non è esplosiva per conti pubblici: abbiamo avuto circa 170mila domande di quota 100 per pensionamento anticipato e questo vuol dire circa la metà rispetto a quanto previsto in sede di relazione tecnica, circa 290mila”, ha sottolineato Tridico. “Lo stesso avverrà probabilmente anche per il prossimo anno: c’è un ‘tiraggio’ inferiore rispetto agli 8 miliardi in previsione, se ne risparmieranno probabilmente 4″ (qui l’articolo completo).

Padoan: “Quota 100 dannosa, va eliminata”

“Quota 100 è una misura che io ho sempre ritenuto dannosa e dovrà essere gradualmente eliminata, secondo me, per essere rimpiazzata da misure che funzionano meglio”. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’Economia e oggi deputato del del Partito democratico, intervistato durante il programma tv Agorà su Rai Tre.

Salvini: “Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel Palazzo”

“Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel Palazzo, ci staranno giorno e notte, Natale e ferragosto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della manifestazione contro il governo Conte bis, davanti a Montecitorio.

Quota 100: arrivate 176mila domande

Sono quasi 176 mila (per la precisione 175.995) le domande presentate all’Inps per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Il dato, aggiornato al 6 settembre, è fornito dall’Inps, che precisa anche come 130.315 domande siano arrivate da uomini e 45.680 da donne. La maggior parte delle richieste riguarda dipendenti privati (65.120), seguiti dai lavoratori iscritti alle gestione pubblica (55.167).