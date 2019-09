Presa diretta: le anticipazioni della puntata di lunedì 9 settembre 2019

Questa sera, lunedì 9 settembre 2019, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.45 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Presa Diretta, il programma di attualità condotto da Riccardo Iacona.

Presa diretta anticipazioni | I servizi e le inchieste di questa sera

La puntata di questa sera – che come già anticipato è la seconda della nuova stagione, partita lo scorso lunedì 2 settembre – sarà incentrata sull’impatto ambientale del cosiddetto “sistema moda”. Un sistema decisamente inquinante, visto che quella tessile è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio: il consumo è pari a 98 milioni di tonnellate all’anno di risorse non rinnovabili e, per di più, le emissioni hanno un volume di 1.2 miliardi di tonnellate di CO2.

Ma, come spiegato sul sito internet della trasmissione Rai, “dei 100 miliardi di pezzi prodotti ogni anno, meno dell’1 per cento viene riciclato in nuovi vestiti”.

I servizi e le inchieste che andranno in onda questa sera saranno volti a capire proprio che fine fa questa “spazzatura tessile”, oltre che a scoprire quelle che sono le falle nel sistema di raccolta degli indumenti usati nei cassonetti gialli che tutti noi conoscono e che possono trovare per le strade delle città. In particolare, PresaDiretta si è messa sulle tracce degli sversamenti illegali nella terra purtroppo già famosa per il suo tasso di inquinamento, la terra dei fuochi.

Il conduttore mostrerà inoltre i risultati delle analisi sulla composizione dei tessuti e sulle sostanze chimiche presenti negli abiti che ogni giorno indossiamo. Verrà mostrato ai telespettatori un esempio virtuoso di riciclo tessile, cioè un’azienda italiana che ha trovato il modo di rigenerare il nylon – come le reti da pesca abbandonate – e trasformarlo in un nuovo tessuto.

Ma non solo: un servizio mostrerà il modo in cui il distretto tessile di Prato, tra i più importanti d’Europa, fa economia circolare.

Come ospiti di Riccardo Iacona questa sera ci saranno Orsola De Castro, opinion leader della moda sostenibile e fondatrice di Fashion Revolution, una campagna globale per la “moda etica”, gli studenti dell’Istituto Europeo di Design, l’imprenditore del riciclo tessile Fabrizio Tesi e lo scienziato esperto di sostanze inquinanti del CNR Vito Felice Uricchio.

Non mancherà poi la rubrica Futuro Presente, dedicata alle inchieste sul mondo del futuro, e anche un servizio sulla qualità dell’aria che respiriamo: in Italia la Pianura Padana resta al secondo posto come area più inquinata d’Europa.

