Pomeriggio Cinque: le novità sul programma pomeridiano di Barbara D’Urso

Pomeriggio Cinque: le novità e gli orari del programma pomeridiano di Barbara D’Urso

Oggi, lunedì 9 settembre 2019, torna in onda Pomeriggio Cinque, il talk show di Canale 5 giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Il programma, sempre condotto dalla regina di Mediaset Barbara D’Urso, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17,10 fino alle ore 18,45.

Quali sono le novità

Poche settimane fa è arrivato su Instagram il promo della nuova serie di Pomeriggio Cinque, che mostra una Barbara D’Urso più pronta che mai a intrattenere il pubblico da casa con fatti di cronaca, attualità, vicende sociali, ma anche gossip e spettacolo.

A cambiare in questa edizione è in primis lo studio. Il programma verrà infatti trasmesso da una location del tutto nuova: Studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, e presenta una scenografia completamente rinnovata.

Gli ospiti cambieranno di giorno in giorno, nonostante alcune celebrità si confermino in maniera assidua nel salotto della D’Urso. Tra questi: Alessandro Cecchi Paone e Karina Cascella.

Tuttavia, spiccano tra gli opinionisti due nuovi nomi: Francesca Cipriani, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, e Aida Nizar, ex partecipante del Grande Fratello 15.

Pare infatti che a seguito della sua eliminazione dal programma, la spagnola Nizar abbia espresso la propria volontà di partecipare alle trasmissioni della D’Urso, desiderio che finalmente è stato realizzato.

La conduttrice ha anche confermato le rubriche “cult” del programma. Non mancherà il caffeuccio, in cui la D’Urso si presenterà con tazzine e caffettiere regalatele dai fan per parlare delle notizie dell’ultima ora; o la Busta Shock, contenente documenti su casi di tendenza come l’inchiesta su Mark Caltagirone.

Pomeriggio Cinque: dove vedere il programma in tv e in streaming

Dove vedere in tv la nuova edizione di Pomeriggio Cinque? Il celebre programma va in onda (come sempre) su Canale 5. L’appuntamento è per questo pomeriggio, lunedì 9 settembre 2019, a partire dalle 17,10. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della trasmissione ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: Pomeriggio Cinque è disponibile anche in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento anche dopo la messa in onda in tv.