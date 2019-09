Pago, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Serena Enardu

Il suo è uno pseudonimo: Pago, che sta per Pacifico Settembre, è un cantante italiano nonché concorrente di Temptation Island Vip. Il programma televisivo di Mediaset torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e vede tra le coppie in gara anche Pago con la fidanzata Serena Enardu.

Ma cosa sappiamo di Pago? Quando è iniziata la sua carriera? Quanti anni ha? E da quanto tempo è fidanzato con Serena?

Vediamo insieme chi è Pago.

Pago a Temptation Island Vip: la carriera del cantante

Classe 1971, Pago è nato il 30 agosto a Cagliari (Sardegna). Dopo varie esperienze con la sua prima band, il cui nome è “New Rose”, e dopo diverse esperienze come artista di strada, Pago lascia la Sardegna in cerca di fortuna e, girovagando per l’Italia, si trasferisce dapprima a Napoli e poi a Milano.

Entra nella cover-band “Super Up” che gli permette di realizzare 200 date l’anno, ma nel 2005 – dopo diversi provini rinviati – Pago ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: arriva il suo primo singolo, intitolato “Parlo di te”, scelto come colonna sonora di uno spot pubblicitario e ben presto diventa tormentone dell’estate. Il successo del suo singolo gli assicura l’esibizione al Festivalbar 2005.

Dopo aver pubblicato un altro singolo intitolato “Non cambi mai”, Pago partecipa e vince al reality show “Music Farm” condotto da Simona Ventura. Grazie a questa importante esperienza, ha potuto pubblicare il suo primo album che porta il suo nome, Pacifico Settembre.

Il secondo album, “Aria di settembre”, arriva nel 2009. Nel 2010 pubblica una nuova cover firmata da Stevie Wonder, “A place in the Sun”.

Pago, concorrente di Temptation Island Vip: la vita privata e la fidanzata Serena Enardu

Cosa sappiamo della vita sentimentale di Pago? Il cantante ha avuto una relazione importante che ha arricchito la cronaca rosa italiana all’inizio degli anni 2000 con la showgirl Miriana Trevisan.

I due sono arrivati all’altare nel 2003 per poi divorziare dopo appena tre anni. Nel 2008, non contenti, hanno deciso di riprovarci e dal loro amore è nata un bambino, Nicola. Come la prima volta, la loro storia non va in porto e così decidono di metterci un punto nel 2013.

Dopo la seconda separazione con la Trevisan, Pago incontra Serena Emardu, una ex tronista di Uomini e Donne – celebre dating show di Maria De Filippi – a sua volta madre di un bambino avuto da una precedente relazione.

Ad oggi, Pago e Serena vivono insieme in Sardegna con il figlio di lei (Tommaso), ma quando può il papà cantante raggiunge il (non più così piccolo) Nicola.

Pago di Temptation Island Vip 2019, dove trovarlo su Instagram

Il cantante di origini sarde è attivo su diversi canali social, ma quello sicuramente più ricco resta (come per i suoi colleghi) Instagram. Il profilo, che potete trovare qui, può contare su oltre 47mila follower, un numero destinato a crescere grazie anche alla partecipazione a Temptation Island Vip.

Chi invece è interessato a seguire la vena artistica di Pago, oltre alla sua vita privata, può trovarlo su Facebook e Twitter.

