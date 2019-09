Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 9-15 settembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 9 – 15 SETTEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 9 al 15 settembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 9-15 settembre 2019

Amici dell’Ariete, questa settimana avrà un inizio decisamente faticoso per voi, ma le cose miglioreranno da mercoledì in poi. La Luna in Acquario, infatti, tempererà le tensioni, rendendo le giornate ricche di impegni meno difficili da affrontare. Mentre la testa si è definitivamente staccata dalle ferie estive per tornare a focalizzarsi sul lavoro, non dimenticate l’amore. Troppo presto per trascurare ciò che vi rende davvero felici.

Cari Toro, la Luna in Acquario renderanno alcune giornate di questa settimana – parliamo per lo più delle centrali di mercoledì e giovedì – abbastanza dense di cose da fare e faticose. Vi siete promessi di mettere più impegno sia sul lavoro che in amore, ma non avrete tempo di dedicare il massimo dell’attenzione a tutto e questo vi farà entrare in frustrazione. La Luna in Pesci, tra qualche giorno, vi aiuterà a distendervi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, la Luna in Acquario in questa settimana vi renderà particolarmente curiosi e stimolati. Vi verrà voglia di riprendere in mano qualche progetto lavorativo che avevate abbandonato o qualche hobby che avete smesso di coltivare per mancanza di tempo; in effetti, avete deciso di nutrire il vostro intelletto, di “cibo” sano e vitaminico per la vostra mente.

Cari Cancro, c’è una notizia buona e una cattiva. Quella cattiva è che questo lunedì, con la Luna in opposizione, non sarà una gran giornata per voi, che siete infastiditi e stanchi: d’altronde la settimana è appena ricominciata e già vorreste vederla finita. Cambierete idea martedì, perché la notizia buona è che il resto dei giorni invece sarete gratificati da ottime entrate economiche.

Cari Leone, in questa settimana più che al lavoro vi troverete a dedicarvi all’amore. Tanto da stare un po’ con la testa fra le nuvole in ufficio, cosa che vi farà guadagnare anche una lavata di capo dal vostro boss. Ma vi sentite così, romantici e sognatori. Assecondate il risveglio di questo lato del vostro spirito, in fin dei conti c’è sempre tempo per recuperare terreno sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, ora che la vostra vita di coppia sembra aver preso la giusta piega e funzionare come mai prima, ecco arrivare una nuova proposta in campo professionale che scombinerà tutti i piani e vi costringerà a rinunciare a una certa stabilità. Non preoccupatevi, cogliete l’occasione che vi si presenterà perché c’è Venere a mantenere saldo il vostro rapporto sentimentale.

Amici della Bilancia, questo mese di settembre potrebbe essere cominciato decisamente in miglior modo per quanto vi riguarda. Si dice alti e bassi, ma i bassi sono stati nettamente più numerosi e vi sentite già stanchi e frustrati dalla quotidianità. Questo malumore si riflette, purtroppo, sulla vostra vita privata, la quale ha appunto già cominciato a risentire del vostro essere intrattabili.

Non c’è niente da fare Scorpione, in questa settimana vi gireranno fortissimo gli zebedei. Vi sembrerà che tutto il cosmo ce la stia mettendo tutta per farsi detestare, per rafforzare la vostra idea che in questo periodo nessuno intorno a voi stia ragionando come si dovrebbe. Cercate di tapparvi un po’ il naso e tirare dritto fino a sabato, quando le cose miglioreranno con l’ingresso della Luna in Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Amici del Sagittario, la cosa buona di questa settimana per voi è che riuscirete a non stancarvi troppo, nonostante i numerosi impegni, affrontando tutto con il giusto spirito. Vi sentirete serafici e immuni allo stress, quindi spunterete la vostra check list in modo facile e veloce. Venerdì e sabato, invece, un po’ di malinconia arriverà a turbare questo equilibrio psico-fisico.

In queste ultime settimane più di una persona ha puntato il dito contro certi vostri atteggiamenti, dunque avete iniziato a rifletterci su e avete capito di aver commesso degli errori. Non è facile fare autoanalisi, ma l’oroscopo di Paolo Fox stavolta prevede che sarà la vostra attività preferita nei prossimi giorni. Ne uscirete rinnovati e più sicuri di voi stessi.

Non potete pensare di aver raggiunto una inscalfibile serenità di coppia, cari Acquario. Questa estate le problematiche del vostro rapporto si potevano contare su due o tre mani e l’equilibrio è qualcosa per cui dovete ancora impegnarvi. Il partner ha paura che vi rilassiate troppo e torniate a trascurarlo, fategli capire che qualcosa è cambiato per sempre e che non tornerete a mostrarvi distanti.

Cari nati dei Pesci, a volte siete un po’ troppo pesanti con voi stessi. Il vostro atteggiamento di questa settimana ne è una conferma: non è detto che il vostro intuito vi suggerisca sempre il meglio, o che abbia ragione quando vi dice di evitare alcune persone o situazioni. Potreste commettere qualche errore di valutazione di cui potreste pentirvi amaramente, ma quando arriveranno – nel fine settimana – Venere e Mercurio in Bilancia vi aiuteranno a salvare alcune situazioni.