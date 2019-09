Oroscopo Paolo Fox oggi | 9 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 9 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Per il Leone oggi sarà il primo giorno di una settimana decisiva. Per i nati sotto questo segno è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e affrontare i problemi lasciati in sospeso ad agosto. Fino a mercoledì qualche lite con un amico stretto potrebbe rendervi deboli. Non temete. Siate forti. Tutto passerà, se userete il cervello.

VERGINE

Per la Vergine si prospetta un lunedì con la Luna favorevole. Ma non solo. Nel segno anche Sole, Mercurio, Venere e Marte. Tuttavia un po’ di stress accumulato nelle scorse settimana potrebbe provocarvi qualche scompenso. Giovedì una giornata un po’ complicata ma tutto si risolverà per il meglio fino ad arrivare ad un fine settimana rigenerante da passare con il partner o con i propri familiari. Il peggio è passato, godetevi il bel momento.

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, per voi sarà una settimana di stallo, cercate di non sprecare troppe energie per cose futile ed evitare spese eccessive. Amore? Nnel corso della settimana potrebbero risolversi alcune controversie. Tenete duro. Il bello sta per arrivare.

SCORPIONE

Per i nati sotto il segno dello Scorpione la settimana parte in discesa. Dopo un agosto difficile è giunto il momento di riprendere in mano la vita ed ottenere qualche bella soddisfazione sotto tanti punti di vista. Ottime notizie su lavoro e amore. Ma bisognerà approfittarne!

Il segno fortunato di oggi, 9 settembre 2019, è sicuramente quello della Vergine: Luna, Sole, Mercurio, Venere e Marte sono nel segno. Tutti. Che dire: un lunedì migliore dal punto di vista delle stelle è difficile averlo.