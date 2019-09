Oroscopo Paolo Fox oggi | 9 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 9 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

L’oroscopo di Branko di oggi

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

ARIETE

Buon inizio di settimana per l’Ariete: nonostante Saturno contro la giornata di oggi sarà pressoché positiva per i nati sotto questo segno, nessuna grande novità in amore ma ottimi rapporti con amici e parenti. Anche quelli con cui ogni tanto ci sono frizioni. Nel prossimo weekend dovrebbe arrivare qualche novità, soprattutto per chi è in cerca dell’anima gemella. Avanti così!

TORO

Per i nati sotto il segno del Toro oggi l’oroscopo indica l’inizio di una settimana eccellente. Il 2020 che, molto probabilmente, sarà il vostro anno è sempre più vicino. Chi è in cerca d’amore deve sfruttare questo momento, qualche piccolo problema in economia ma nulla di drammatico, fate però attenzione alle spese extra. Godetevi il momento, ma non troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Per i Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, l’inizio di questa settimana vede le stelle a vostro vantaggio, qualche difficoltà sul lavoro ma con il sostegno dei colleghi riuscirete a superare questo leggero momento negativo. Tutto passa. Datevi tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

CANCRO

Cari Cancro, per voi la settimana inizierà con la Luna in opposizione, non proprio un inizio eccellente, fortunatamente bene l’amore e grazie al vostro partner anche le difficoltà si supereranno senza grosse difficoltà. Insomma, non sarà un lunedì entusiasmante, ma non sotto tutti i punti di vista.

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Il segno fortunato del 9 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Toro che si appresta a vivere un momento magico. Lo sarà sopratutto il 2020, ma anche il pre non sarà affatto male!