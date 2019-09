Oroscopo Paolo Fox domani | 10 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 10 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite più saggi e intraprendenti in queste giornate di settembre. Osservare senza agire, è questo il vostro modus operandi della settimana. Dovrete essere un po’ pazienti e attendere la fine dell’anno per una grande svolta, i problemi tenderanno a sfumare infatti dopo dicembre. In amore dovrete essere più prudenti, persiste qualcosa che vi turba e non riuscite a liberarvene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata interessante per le vostre relazioni interpersonali. In amore siete nella condizione di prendere decisioni importanti, se in passato siete stati accusati di aver fatto qualcosa di sbagliato, avrete modo di spiegare il vostro punto di vista e di mettere i puntini sulle “i”. Chi sta annegando in una situazione professionale poco stabile, potrà trovare un salvagente in mezzo a un mare di disperazione con il quale fuggire.

ACQUARIO

Cari Acquario, state vivendo una fase delicata, in questo periodo volete mantenere i vostri rapporti sereni, dispensate gioia e serenità a chiunque, forse perché vi state preparando a una fase autunnale un tantino ostile. La prossima stagione sarà impegnativa, ma non dovete buttarvi giù col morale. Da domenica avrete tanta energia positiva attorno a voi.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo per il vostro segno prevede una giornata piuttosto comune in questo periodo. Vi sentite affaticati, non riuscite a stare dietro a tutto e iniziate ad avvertire un briciolo di frustrazione. Alcuni di voi vorrebbero stare di più a casa, magari evitando le incombenze lavorative, resistete alla tentazione di buttare tutto all’aria, i prossimi mesi potrebbero concedervi qualche vittoria.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 10 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Capricorno: quella di domani sarà una giornata importante per quelli del segno che vorranno avanzare in amore.

