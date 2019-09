Oroscopo Paolo Fox domani | 10 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 10 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari amici del Leone, queste saranno giornate particolari: secondo l’oroscopo di Fox, dovete prendere le parole con le pinze, evitate di farvi del male inutilmente. Martedì e mercoledì saranno giorni in realtà poco da leone, sarete un po’ giù di corda e avrete la discussione facile, le parole premeranno sulla lingua per uscire, ma tenetele a bada. In amore per fortuna potrete respirare un po’ di serenità, un altro paio di maniche sarà invece la questione finanziaria.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo per voi è un periodo molto forte, ma dalla seconda parte della settimana arriveranno le complicazioni. Siete in una fase delicata, potreste organizzare qualcosa d’importante che andrebbe a cambiare la vostra vita. Le coppie, ad esempio, vogliono stabilire una priorità, procedere in avanti e possibilmente rafforzare l’impegno preso. Le stelle saranno dalla parte dell’amore fino alla fine del 2019.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani e mercoledì vi vedrà intraprendenti ed efficaci, avrete molta voglia di fare per tutta la settimana, soltanto domenica avvertirete un leggero calo. Le emozioni vi danno qualche pensiero di troppo, il mese di ottobre vi offrirà diverse opportunità. Venere nel segno supporta i sentimenti più vivaci, tenetevi strette le amicizie nate in questo periodo perché potrebbero essere determinanti per il vostro futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox state attraversando una fase delicata, tra domani e mercoledì potreste attraversare una fase di ribellione, siete molto agitati e l’influenza di Marte inizia a farsi sentire, potreste cadere in balia del nervosismo, ma non lasciategli tutto questo potere. Da giovedì recupererete, fino ad allora siate prudenti in famiglia e con il fisico.

Il segno fortunato del 10 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è quello della Bilancia: domani sarete efficaci ed intraprendenti, niente potrà fermare la vostra voglia di fare né la vostra sete di conoscenza.

