Oroscopo Paolo Fox domani | 10 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 10 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di mettervi in gioco in questo periodo, le sfide sono pane per i vostri denti e in questa particolare fase lunare avvertite forti stimoli che vi avvicinano a nuove avventure. Il periodo autunnale promette molto bene per la vostra professione: se di recente avete avuto qualche scontro lavorativo, vedrete che nel futuro prossimo potrete lasciarveli alle spalle senza difficoltà. Domenica sarà la giornata più fortunata della settimana, che vi trasmetterà positività ed energia.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

TORO

L’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per il Toro delle giornate sottotono. In particolare, tra martedì e mercoledì l’umore non sarà dei migliori. Ciò non significa che tutto andrà storto, ma ci saranno diverse discussioni che provocheranno un acceso malessere. Forse è il caso di cambiare rotta, se siete convinti che negli ultimi tempi la vostra vita ha preso una brutta piega, questo è il momento giusto per un cambiamento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, le questioni burocratiche procedono a rilento, il lavoro non vi regala più quelle grandi soddisfazioni di un tempo e questa mancanza ha scatenato in voi forte agitazione. Evitate di mischiare lavoro e sentimenti, non dovete scaricare lo stress lavorativo sulla vostra vita di coppia, soprattutto se state attraversando un periodo di crisi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari amici del Cancro, non è facile andare d’accordo con gli altri, ultimamente non avete molta voglia di socializzare, ma alcune circostanze potrebbero pretenderlo. Da qui nascono nuove complicazioni che creano uno scompenso nel vostro già precario equilibrio. Da giovedì inizierà un lento miglioramento per il vostro segno, risparmiate energie. Nel lavoro non è il momento di arrendersi.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 10 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo Paolo Fox è l’Ariete, siete a caccia di sfide e non vi scoraggiate davanti alle avversità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI