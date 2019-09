Oroscopo di oggi | 9 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, lunedì 9 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Giocosità, leggerezza e vitalità sono i vostri punti di forza. La vostra capacità di mantenere saldo il controllo vi aiuterà oggi a superare anche le piccole difficoltà. In amore Giove vi aiuterà a liberare le vostre emozioni e con l’aiuto di Sagittario anche l’eros sarà dalla vostra parte, è il momento di lanciarsi in nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro alcuni astri favorevoli fanno ben sperare.

Toro

Oggi per voi è una giornata sì. Luna è dalla vostra parte fino a stasera e saprete affrontare con grinta ogni difficoltà ma attenzione a tenere sotto controllo l’aggressività. Il vostro fisico è in forma smagliante. In amore cercate di non trascurare chi vi sta vicino. Per quanto riguarda il denaro, potete permettervi qualche piccolo sfizio anche se siete normalmente dei risparmiatori.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Luna contrasta la negatività di Mercurio e Sole. Oggi è un giorno pieno di fortuna e anche se le vostre finanze non sono troppo in famiglia riuscirete a ritrovare la serenità. Venere potrà innervosirvi all’inizio della giornata ma dovrebbe placarsi nel pomeriggio. In amore mantenete i vostri spazi ma forse adesso è arrivato il momento di lasciarsi andare. Concedetevi qualche spesa.

Cancro

Venere vi protegge questa mattina. Siete pieni di energia sia in famiglia che nel lavoro e nessuna difficoltà vi potrà fermare. Luna, Plutone e Saturno sono “contro”, abitano un segno a voi ostile: il Capricorno ma riuscirete a trovare nuove soluzioni per vincere questo svantaggio. In amore siete inquiete e continuamente alla ricerca di novità. Spendete ma con parsimonia.

Leone

In amicizia oggi andrà tutto bene, molti pianeti sono con voi. Il Sole vi assiste insieme a Mercurio rendendovi seducenti e brillanti. In amore siete in una fase di espansività grazie a Giove. Vergine aumenta la vostra capacità di seduzione ma nel lavoro è meglio rimanere prudenti, senza concedersi troppi colpi di testa.

Oroscopo di oggi 9 settembre 2019: Vergine

Luna pienamente è nel vostro segno fino alle 17 poi arriverà Nettuno a disturbarvi. Luna, Saturno e Plutone sono con voi. In amore con Luna favorevole oggi sarà una giornata di armonia e tenerezza. Dovrete restare oculati nella prima decade di questo mese nel lavoro.

Bilancia

È arrivato il momento della leggerezza. Mercurio rende luminosa la vostra giornata e vi dona energia. Luna, Saturno e Plutone sono ancora un po’ avverse ma riuscirete a superare anche questo fattore disturbatore. Venere e Marte sono positivi e in amore sta per avverarsi un progetto di coppia. Nel lavoro rimanete oculati e non abbandonatevi a spese pazze.

Scorpione

Urano è negativo ma Sole e Mercurio sapranno difendervi. Venere è benevola in amore e vi donerà fascino e bellezza. La vostra sensualità è particolarmente potente oggi e forse è il momento i nuove avventure e sperimentazioni. Nel lavoro siate “risparmiatori” e prudenti.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Saturno, Luna, Plutone sono in Capricorno e quindi non li avete contro. L’umore è alto e in amore potrebbero rinsaldarsi vecchi legami. Nel lavoro cercate di “far quadrare i conti” ma senza farvi tormentare dall’ansia. Prudenza e oculatezza vi aiuteranno.

Capricorno

Oggi Luna è positiva. Buona giornata dunque su tutti i fronti, avete energia da vendere ma attenzione a non diventare aggressivi. Tempismo e intuito vi aiuteranno ad affrontare le difficoltà. In amore è in arrivo una forte carica erotica. Concedetevi qualche spesa.

Acquario

Luna sta per entrare nel vostro segno in serata ed è accompagnata dalla leggerezza, vi aiuterà per circa tre giorni. In amore investite nei rapporti duraturi. Nel lavoro lasciatevi guidare dal vostro intuito e abbiate fiducia in voi stessi.

Pesci

Molti pianeti sono dalla vostra parte: Urano, Luna, Saturno e Plutone e siete sostenuti da segni di Terra come Toro e Capricorno. Siate ambiziosi e lanciatevi, ci sono occasioni da prendere al volo senza aspettare. In amore serve un po’ di romanticismo, ance se Urano e Plutone vi spingono soprattutto verso la passione. Nel lavoro con Luna in Capricorno sarete capaci di prudenza.

