Nathalie Caldonazzo, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019

A distanza di pochi mesi dall’edizione classica, arriva anche Temptation Island Vip e in questo nuovo viaggio di sentimenti coordinato da Alessia Marcuzzi spunta il nome di Nathalie Caldonazzo. La showgirl partecipa alla versione vip del format televisivo di Canale 5 al fianco del fidanzato Andrea Ippoliti, ma cosa sappiamo sul suo conto? Chi è Nathalie Caldonazzo?

La Caldonazzo ha avuto diverse storie d’amore nella sua vita, qualcuna più importante di altre, ma nel suo cuore ci sarà sempre un posto speciale per Massimo Troisi.

Vediamo chi è Nathalie Caldonazzo, cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata.

Nathalie Caldonazzo a Temptation Island Vip, la carriera

Conosciuta anche come Nathaly Snell o semplicemente Nataly, la showgirl italiana è nata il 24 maggio 1969 a Roma. Figlia di ballerina (Leontine Snell) e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo, Nathalie ha avviato la sua carriera come modella, per poi occuparsi di pubbliche relazioni per alcune discoteche nella capitale e in Costa Smeralda.

Si è fatta spazio in televisione lavorando come ballerina nei corpi di ballo di alcuni programmi della Rai come “Stasera Lino” e “Fantastico 10”, ha debuttato al cinema nel 1989 con il film “Fratelli d’Italia” di Neri Parenti, ma la fama è arrivata nella prima metà degli anni novanta, quando si è innamorata del grande Massimo Troisi, una relazione durata fino al 1992 (quando poi il celebre attore è venuto a mancare).

Il 1997 è stato un anno importante per Nathalie Caldonazzo perché è diventata la primadonna del bagaglio di Pier Francesco Pingitore, partecipando a diversi programmi come “Gran Caffè”, “Il Ribaldone” e “Saloon”.

Nathalie Caldonazzo, chi è al cinema e in tv

L’attrice ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche, come “Abbronzatissimi” del 1991, “Angeli a Sud” nel 1992, “Romanzo di un giovane povero” del 1995, “Paparazzi” del 1998, “Le faremo tanto male” del 1998, “L’imbroglio nel lenzuolo” e “Quando si diventa grandi” entrambi del 2010, infine “Il mondo di mezzo” del 2017 e “La scelta impossibile” del 2018.

In tv, la Caldonazzo ha recitato in serie come “Passioni”, “L’estate calda di Riccardo Mauri”, “Positano”, “Anni ’60”, “Maria Maddalena”, “Cento Vetrine”, “Rex” e “L’ispettore Coliandro” e partecipato al reality Mediaset L’Isola dei Famosi.

Nathalie Caldonazzo a Temptation Island Vip, la vita privata

Alta 1.68 cm, Nathalie Caldonazzo ha una sorella maggiore, Patrizia. Tifosa della Roma, Nathalie ha avuto una relazione sentimentale con il comico Troisi naufragata in seguito alla sua tragica scomparsa. Ancora oggi, la concorrente di Temptation Island Vip ricorda con affetto l’attore napoletano con il quale ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, stroncata da una malattia, quando Nathalie aveva soltanto 24 anni.

In passato, Nathalie ha avuto una storia d’amore con Riccardo Sangiuliano, un imprenditore napoletano che è padre di sua figlia Mia. E dopo Pino Quartullo, Stefano Bonaga e Paolo Calissano, è arrivato Andrea Ippoliti. La loro relazione è partita nel 2016 e, dopo tre anni di folle amore, la coppia – che si è sempre mantenuta nell’ombra anche dai riflettori social – ha deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip.

I più curiosi che vogliono sbirciare nella vita social di Nathalie, la troveranno sicuramente su Instagram.

