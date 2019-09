Montalbano torna stasera con La gita a Tindari: trama, cast e streaming della replica del 9 settembre 2019

Questa sera, lunedì 9 settembre 2019, torna alle 21.25 in prima serata su Rai 1 Il Commissario Montalbano, il poliziotto più amato dagli italiani interpretato da Luca Zingaretti. La rete ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, trasmette una nuova puntata in replica, La gita a Tindari. L’episodio (numero 5, il primo della terza stagione della serie), andato in onda per la prima volta il 9 maggio del 2001, è tratto dal romanzo omonimo del compianto Andrea Camilleri.

La gita a Tindari è, come già anticipato, il quinto episodio de Il Commissario Montalbano ed è stato diretto da Alberto Sironi. Nel cast di questo episodio troviamo Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Carmela Gentile, Costantino Carrozza, Ferdinando Greco, Giovanni Moschella, Sebastiana Fichera, Marcella Olivieri e Ciccino Sineri. Ma di cosa parla la puntata? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Montalbano La gita a Tindari | Le anticipazioni della puntata di stasera

Il Commissario Montalbano in questo episodio si trova a indagare sia su un omicidio che su una scomparsa di due persone, due casi che si riveleranno legati l’uno all’altra. Ad essere stato assassinato, infatti, è il giovane Nenè Sanfilippo, mentre i coniugi Griffo, residenti proprio nello stesso condominio dell’uomo, scompariranno misteriosamente dopo una gita organizzata a Tindari. A segnalarlo il figlio della coppia, che arriverà in commissariato sostenendo che gli anziani genitori mostravano strani comportamenti.

Nell’appartamento di Nenè il commissario di Vigata troverà videocassette porno con protagonista proprio la vittima e il caso, come sempre, non sarà di facile risoluzione. Dietro questo omicidio Montalbano scoprirà un traffico di organi. Come se non bastasse, poi, Mimì Augello comunicherà al Commissario la sua volontà di trasferirsi al nord per amore di una donna.

La trama completa dell’episodio

Montalbano La gita a Tindari | Come vederlo in tv e streaming

