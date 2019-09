Made in Paolo Caiazzo, il comico torna su Rai 2 | Anticipazioni e ospiti

Made in Paolo Caiazzo: il comico di Made in Sud torna su Rai 2 | Anticipazioni e ospiti

Questa sera, lunedì 9 settembre 2019, va in onda un doppio appuntamento dello spin-off di Made in Sud. Protagonisti della serata sono I ditelo voi e Paolo Caiazzo.

Mentre il trio comico va in onda in prima serata alle ore 21:20, Paolo Caiazzo slitta in seconda serata a partire dalle 23:20. Una scelta, quella di Rai 2, dettata dal poco successo negli ascolti televisivi.

In vista della nuova stagione estiva che decollerà già questo mese con tanti nuovi programmi, la seconda rete di Viale Mazzini ha deciso di accorpare gli ultimi due episodi di Made in questa sera.

Il programma, di Nando Mormone, è prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel Produzione ed è scritto, oltre che da Nando Mormone, da Riccardo Cassini, Nello Iorio, Ciro Ceruti, Mino Abbacuccio e Francesco Velonà.

Ma cosa aspettarsi da questo appuntamento in seconda serata? Ecco le anticipazioni di Made in Paolo Caiazzo.

Made in Paolo Caiazzo, le anticipazioni e gli ospiti

La puntata che va in onda in seconda serata s’intitola Made in Paolo Caiazzo e vede il comico, conosciuto con Made in Sud, con la sua consueta nota ironica e divertente che evidenzia pregi e difetti del Sud, sfatando luoghi comuni e mettendone in luce le diverse potenzialità.

Quali ospiti aspettarsi da questa serata? Partiamo da Pino Aprile, che fornirà approfondimenti storici e culturali che Caiazzo commenterà con la sua verve dissacratoria. Arriverà poi un altro comico a tener compagnia Caiazzo su Rai 2 e si tratta di Lello Arena.

L’appuntamento in seconda serata sarà una sorta di omaggio al Sud e ai suoi artisti, alla sua musica, grazie anche agli interventi di Federico Salvatore e Roy Paci.

Inoltre, la serata potrà contare sull’appoggio di Enzo e Sal con il loro incazzatore personalizzato e la partecipazione di tanti altri comici come Giovanni Cacioppo e Uccio De Santis.

Made in Paolo Caiazzo, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv Made in Paolo Caiazzo? Il programma comico a va in onda stasera, lunedì 9 settembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 23,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Made in Paolo Caiazzo sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

