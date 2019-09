Made in I ditelo voi: i comici (Made in Sud) su Rai 2 | Anticipazioni e ospiti

Rai 2 fa spazio a un altro appuntamento per la comicità in prima serata. Questa sera, lunedì 9 settembre 2019, torna l’appuntamento con Made in, spin-off del celebre programma Made in Sud dedicato esclusivamente dapprima a “I ditelo voi” e poi a Paolo Caiazzo.

Il programma segue il grande successo della stagione 2019 di Made in Sud, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. A fronte di ciò, la Rai ha lanciato in prima serata tre spin-off dedicati al mondo di Made in Sud: il primo esperimento è andato in onda lunedì 2 settembre 2019 con il duo comico Arteteca.

Il primo appuntamento con I ditelo voi va in onda alle 21,20, mentre Paolo Caiazzo segue alle 23:20.

Vediamo insieme le anticipazioni del primo appuntamento della serata, con il trio di comici “I ditelo voi”.

Domenico, Raffaele e Francesco: ecco chi sono I ditelo voi

Made in I ditelo voi, le anticipazioni

Si parte con Made in… I ditelo voi. Rai 2 permette al trio comico di festeggiare i 25 anni di carriera con il meglio dei loro sketch, partendo da quelli più recenti, presentati durante l’ultima edizione di Made in Sud (come i chirurghi e tra-sit), arrivando a quelli più storici come i Gomorroidi, i vampiri e I papà al parco.

Non mancheranno inoltre alcuni momenti comici inediti, tra cui una esilarante parodia del telefilm Chips.

La voce narrante di questo appuntamento sarà quella di Fatima Trotta, conduttrice di Made in Sud e del suo spin-off nonché vittima del trio comico.

Gag, coreografie e le pungenti valutazioni di Peppe Iodice: tutto è pronto per lo show di questa sera che vede protagonista un’ospite speciale: si tratta di Orietta Berti, che userà la sua voce diventando complice del trio comico interpretando brani distanti dal suo abituale repertorio.

Tra gli ospiti di questa sera inoltre vedremo anche i Foja, il duo Matranga & Minafò e Gianni Lattore.

Made in I ditelo voi, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv Made in I ditelo voi? Il programma comico con Enzo e Monica va in onda stasera, lunedì 9 settembre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Made in I ditelo voi sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

