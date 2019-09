La vita in diretta 2019: conduttori, anticipazioni, streaming e tutto quello che c’è da sapere

La vita in diretta 2019: novità, orari, conduttori, streaming

La vita in diretta riparte oggi, 9 settembre, insieme a molti altri programmi del palinsesto televisivo autunnale. La storica trasmissione pomeridiana di Rai1 si ripresenta all’appuntamento invernale con un progetto rinnovato, a partire dai conduttori.

In onda sulla Rai dal 1991, il programma è un rivale storico di Pomeriggio 5, trasmissione con approfondimenti esclusivi dei principali avvenimenti di cronaca, costume, spettacolo e gossip, in onda su Canale 5, che pure comincerà questo pomeriggio.

Tutti i giorni “live”, La vita in diretta sarà una finestra dinamica che accompagnerà il pomeriggio dei telespettatori, informando, emozionando e divertendo. Attualità, cronaca, storie di vita, grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e protagonisti della televisione saranno il cuore del programma.

A che ora va in onda? Il programma andrà in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1 fino alle ore 18,50. Da oggi, fino all’11 ottobre, il programma avrà inizio alle 16,00; dal 14 ottobre tornerà alla collocazione tradizionale delle ore 16,50.

La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano conduttori

Moltissime le novità previste in questa edizione, segnata dall’autorevolezza di uno dei più apprezzati giornalisti del Tg1 come Alberto Matano e dalla grande popolarità di un personaggio dello spettacolo come Lorella Cuccarini.

Alberto Matano

Classe 1972, Alberto Matano fa il suo esordio a La vita in diretta nel giorno del suo compleanno. È nato, infatti, proprio il 9 settembre. Di origini calabresi, è laureato in giurisprudenza e ha studiato alla scuola di giornalismo di Perugia.

È diventato giornalista professionista nel 1999. Per la Rai ha seguito soprattutto avvenimenti di politica, italiana e internazionale. È stato conduttore del TG1. Parallelamente alla Tv, ha lavorato anche in radio, intervenendo ogni sabato, da settembre 2017, su Rai Radio 2 nel programma Miracolo Italiano.

È autore di Sono innocente, una docufiction che racconta le storie di persone arrestate ingiustamente, andata in onda su Rai 3 dal gennaio 2017. Nel marzo 2018 è uscito il suo libro Innocenti-Vite segnate dall’ingiustizia, dove l’autore riprende e approfondisce le vicende giudiziarie di donne e uomini ascoltati nella sua trasmissione.

Dal 2019 è il conduttore di Photoshow, late show in onda su Rai3.

Nella scorsa stagione televisiva, ha fatto parte del cast fisso di Ballando con le stelle.

Al termine dell’edizione serale di domenica 25 agosto ha fatto il suo addio al Tg1: “Per un po’ di tempo non farò il telegiornale. Ma ci vediamo presto su Rai1”, ha detto il conduttore, pubblicando anche il relativo video sul suo profilo Instagram (che ha più di 59 mila follower).

Lorella Cuccarini

Classe 1965, romana. Lorella Cuccarini, da oggi alla conduzione de La Vita in diretta (edizione 2019), è una delle “scoperte” di Pippo Baudo, che la volle al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986.

Passata successivamente in Fininvest, ha condotto nel 1988 il varietà Odiens, di Antonio Ricci, la cui sigla era La notte vola, la sua canzone più conosciuta, diventata evergreen della musica italiana. Su Canale 5 ha condotto Paperissima e Buona domenica.

Nel 1993, assieme a Pippo Baudo, ha condotto il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara due anni dopo. Dal 1994 è testimonial della maratona televisiva a scopi benefici Trenta ore per la vita.

È attrice teatrale e di fiction televisive, tra cui Piazza di Spagna (1992), Amiche (2004), Lo zio d’America 2 (2006) e L’isola di Pietro 2 (2018).

Quest’estate era tornata su Rai1 in prima serata con il programma Grand Tour, che però ha chiuso dopo solo tre puntate per i bassi ascolti.

Dove vedere La vita in diretta 2019 in tv e in live streaming

Oltre a vedere la trasmissione gratis, in chiaro, in televisione (Rai 1), è possibile rivedere tutte le puntate sulla piattaforma Rai Play. Tutte le puntate saranno disponibili di volta in volta su raiplay.it, dove vengono inoltre caricate clip che sintetizzano i singoli momenti di ogni puntata.

