I ditelo voi, chi sono Francesco, Domenico e Raffaele: il trio comico di Made in Sud protagonista su Rai 2

Un trio napoletano che ha conosciuto la fama grazie a Rai 2: stiamo parlando de I ditelo voi, un gruppo comico formatosi nel 1995 e che comprende tre artisti: Domenico Manfredi detto “Mimmo”, Francesco De Fraia detto “Capucchione” e Raffaele Ferrante detto “Lello”.

Chi bazzica nel mondo di Made in Sud avrà sicuramente dimestichezza con il nome del trio comico. Chi invece non ha mai seguito il programma, potrà imparare a conoscerli adesso.

Chi sono Francesco, Domenico e Raffaele: chi sono I ditelo voi

In origine, il gruppo era formato da quattro elementi: compito di quest’ultimo membro era quello di accompagnare i comici con la chitarra tanto che il nome d’arte era “I ditelo voi quartet”. In genere, il quartetto si esibiva in piccoli locali dei Decumani Napoletani.

Tutto nacque nel 1995, quando Domenico Manfredi (classe 1970) incontrava il coetaneo Raffaele Ferrante e Francesco De Fraia (1969) dando vita a “I ditelo voi quartet”, un nome nato per caso da una disputa su chi doveva deciderlo: ognuno voleva che lo dicesse un altro e da qui il nome “Il ditelo voi”.

I ditelo voi, la carriera

Si parte alla fine degli anni ’90, tra il ’97 e il ’98 su TeleGaribaldi, poi Avanzi Popolo nel 1999 e su TeleNapoli. Grazie a quest’ultima trasmissione, interpretano la finta telenovela “Orip Orap” che nel 2000 è diventata una trasmissione indipendente.

Nel 1999 sono poi arrivati alla Chanson, noto luogo del teatro cabaret romano. Nel 2002 I ditelo voi hanno preso parte alla trasmissione “Uno di noi” di Gianni Morandi, nel 2004 è stata la volta dell’ultima edizione di “Super Ciro” e del film “Ventitré” che li ha visti protagonisti.

I ditelo voi hanno poi lavorato allo spettacolo teatrale “Triccheballacche” insieme all’autore Gianluca Ansanelli, arrivando a teatro nel 2008.

Ma dove abbiamo visto in tv I ditelo voi? Il trio comico è comparso in programmi come “Colorado Cafè” su Italia 1, “Tribbù” su Rai 2 e hanno anche partecipato al programma radiofonico “Pelo e contropelo” su Radio Kiss Kiss.

Nel 2012 hanno poi condiviso tramite YouTube la nuova sitcom italiana intitolata “Gomorroidi”, parodia del celebre film Gomorra.

Dal 2013, sono parte del cast di Made in Sud su Rai 2.

