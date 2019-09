Gossip news: le ultime notizie di oggi 8 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, domenica 8 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Carolina Crescentini e Motta sposi a sorpresa: le nozze da favola in Toscana

Hanno fatto tutto lontano dagli occhi indiscreti del mondo. Si sono giurati amore eterno sulle colline verdi della Maremma, Carolina Crescentini e Motta, che ormai da qualche anno fanno coppia fissa.

Lei bella, bellissima in un abito da sposa in pieno stile boho chic, mentre lui ha sorpreso tutti presentandosi in bianco. In mezzo agli ulivi, sull’erba fresca di fine estate, l’attrice romana e il cantante si sono sposati, circondati dall’amore di parenti e amici stretti.

Un matrimonio segreto, quello dei due artisti, che si è celebrato nel tardo pomeriggio del 7 settembre. Solo domenica pomeriggio il mondo è venuto a sapere che l’attrice 36enne aveva detto il fatidico “sì” a Francesco Motta, tra i cantanti indie più apprezzati del momento.

Con un post romanticissimo, Carolina Crescentini annunciava ai suoi followers le nozze. “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa”, scrive l’attrice accanto a uno scatto in cui è ritratta in bianco, stretta al suo Francesco.

Lui, dal canto suo, ha annunciato ai suoi fan le nozze in modo simile. Sul suo account Instagram è comparsa un’altra foto: “Rifacciamolo”, con un cuore. Lo scatto vede l’attrice romana e il cantante stretti in un abbraccio in un campo di pomodori verdi.

Insomma, i due hanno coronato il loro sogno d’amore, nel loro modo originalissimo di vivere la loro storia, dopo due anni e mezzo di relazione.