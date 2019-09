Evento Apple 10 settembre 2019, le anticipazioni: Iphone 11, Apple Watch 5, nuovi MacBook Pro

È iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo evento Apple di martedì 10 settembre 2019: nonostante i soliti leak e le anticipazioni più o meno veritiere, infatti, l’annuale momento in cui l’azienda di Cupertino presenta i nuovi dispositivi in uscita viene sempre atteso da milioni di appassionati.

Domani, a partire dalle ore 19 (ora italiana), la curiosità degli appassionati di Apple verrà soddisfatta. Con una cerimonia in diretta mondiale dall’Apple Park di Cupertino, in California, l’azienda fondata da Steve Jobs presenterà tutte le novità del mondo della Mela morsicata. Ci sarà il tanto atteso Iphone 11? E cosa ne è stato della Apple Tv, annunciata già a marzo scorso?

Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane.

Evento Apple anticipazioni: Iphone 11

C’è da scommettere che l’attenzione di tre quarti degli spettatori dell’evento Apple di martedì 10 settembre 2019 sarà tutta per il nuovo smartphone: sarà la volta dell’Iphone 11? L’anno scorso, durante la cerimonia annuale dell’azienda di Cupertino, gli appassionati fecero la conoscenza dell’Iphone XS, XS Max e XR. Cosa li aspetterà questa volta?

Con XS e XS Max, Apple ha conosciuto un’inedita battuta d’arresto nelle vendite: per questo motivo, in questo 2019 è stato più volte ipotizzato il lancio di un Iphone più economico. Al momento, però, non arrivano conferme sul prezzo: ciò che si sa è che Iphone 11 sarà disponibile in tre modelli.

Il primo sarà sulla falsariga dell’XR, quindi un po’ più economico, ma con due fotocamere. Gli altri due (i top di gamma) avranno invece una tripla fotocamera e un nuovo modulo (l’area sul dorso del cellulare che ospita le fotocamere) a forma di quadrato.

I nomi dei tre modelli dovrebbero essere Iphone 11, Iphone 11 Pro e Iphone 11 Pro Max. Avranno processori più potenti e fotocamere migliori dei modelli precedenti, una migliore tecnologia Face ID, ma non ancora la compatibilità con la rete 5G. Difficile che ci sia anche una Apple Pencil, cioè la pennina per i nuovi Iphone. Ognuno dei nuovi smartphone invece dovrebbe montare il nuovissimo sistema operativo, iOS 13.

Evento Apple anticipazioni: Apple Watch 5

Un prodotto che invece, nelle scorse edizioni, ha riscosso un grande successo di critica e vendite è l’Apple Watch. L’orologio che si connette a smartphone e tablet, infatti, è stato molto apprezzato dai consumatori, che lo hanno acquistato in massa nonostante il prezzo relativamente alto (almeno 400 euro).

Nell’evento di domani, con ogni probabilità, verrà presentato l’Apple Watch Series 5. Cosa aspettarsi dal nuovo modello? Sicuramente un design senza troppe variazioni. Le novità principali dovrebbero riguardare la durata della batteria e qualche funzione inedita, come il sistema per tracciare il sonno.

Evento Apple anticipazioni: i nuovi MacBook Pro

Già all’evento dell’anno scorso si attendevano notizie circa i nuovi MacBook, visto che i pc portatili della Apple sono fermi da diversi anni. Secondo le anticipazioni dell’evento del 2019, quest’anno dovrebbe essere quello giusto.

Arriveranno i nuovi MacBook Pro? E in cosa cambieranno? Sicuramente ci si aspetta un nuovo schermo, da 16 pollici al posto degli attuali 15. Forse anche con una nuova tastiera. Ma non è ancora detto che siano parte dell’evento di domani o di un altro a parte che si terrà entro fine anno.

Evento Apple anticipazioni: Apple TV e Apple TV+

Le Apple TV, i dispositivi che si collegano al proprio televisore per vedere contenuti in streaming, ascoltare la musica da Apple Music e vedere le proprie fotografie precedentemente caricate su iCloud, dovrebbeeo avere un nuovo aggiornamento.

Ma l’attesa è tutta per Apple TV+, il nuovo servizio streaming della Mela morsicata, è stato già presentato qualche mese fa. Il rilascio ufficiale della piattaforma è già stato fissato, per gli Stati Uniti: avverrà a novembre 2019.

È molto probabile che nel corso dell’evento Apple del 10 settembre 2019 verranno diffuse nuove informazioni. E magari anche il primo catalogo con i film e le serie tv prodotte da Cupertino.

