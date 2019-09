Emma Marrone Io sono bella, da oggi on line il video

La nuova canzone di Emma Marrone “io sono bella” sta già spopolando. Non solo in radio, ma anche sul web. È online da oggi il video del nuovo singolo della cantante , scritto da Vasco Rossi e annunciato da mesi.

Girato da Paolo Mannarino, il video che accompagna il singolo è stato pensato da Emma che si mette in gioco rappresentando in modo ironico le mille sfumature che si possono celare dietro ad una qualsiasi donna. Dalla grinta della ragazza col chiodo di pelle, alla fragilità di quella in lacrime sotto la pioggia fino al fascino tipico della femme fatale o dell’icona Barbie.

Prodotto da Dardust, “io sono bella” è stato scritto per Emma da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Il singolo anticipa l’uscita del suo prossimo album, in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera musicale.

Emma Marrone: “Vasco Rossi dice che ‘Io sono bella’. E me la godo”

Emma Marrone “Io sono bella”

Si tratta di un brano grintoso ed energico, che fa risaltare l’attitudine rock di Emma. Un’istantanea scattata dagli autori che rappresenta la Emma di oggi: una donna determinata, coraggiosa e libera di essere se stessa.Il brano è stato registrato a Los Angeles, proprio nello stesso studio, lo Speakeasy Studio, in cui Vasco ha registrato i suoi ultimi album.

Emma, intanto, già da diversi mesi ha annunciato sui social il nuovo lavoro musicale grazie al quale celebra dieci anni ad Amici, il programma di Maria De Filippi che ha lanciato decine e decine di talenti. La cantante salentina, già da giorni, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il nuovo album e per quel brano di Vasco. In passato, lo ricordiamo, Emma ha aperto i concerti del rocker e tra i suoi sogni professionali nel cassetto c’era proprio quello che si è realizzato da alcune settimane: cantare un brano del grande Vasco Rossi. Tutto vero.

Emma Marrone in lacrime. La foto sconvolge tutti, ma lei fa chiarezza