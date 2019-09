Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi lunedì 9 settembre 2019

Qui puoi trovare tutti gli aggiornamenti sugli ultimi concorsi pubblici e le ultime notizie aggiornate sui bandi, le domande e le modalità di partecipazione. Ecco gli ultimi bandi aggiornati alla data di oggi lunedì 9 settembre 2019.

Concorso ministero della Giustizia: oggi scade il termine per inviare le domande

C’è tempo solo fino a oggi lunedì 9 settembre 2019 per inviare le domande di partecipazione al concorso per 2.329 posti di funzionari giudiziari presso il ministero della Giustizia. Il bando di concorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale a fine luglio 2019 in Gazzetta Ufficiale. I contratti di lavoro dei futuri funzionari saranno tutti a tempo indeterminato.

I requisiti richiesti sono anzitutto un titolo di laurea in discipline come Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia.

A dieci giorni dal termine della le domande presentate erano già 16mila, chi è in possesso dei requisiti deve cercare di fare presto. Questi i posti messi a bando:

2.242 funzionari giudiziari per l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari

funzionari giudiziari per l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari 67 funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 20 funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Dove e come è possibile presentare la domanda? La domanda deve essere inviata in via telematica, sul sito del ministero della Giustizia, nella sezione dedicata al concorso.

Qui puoi trovare tutti i dettagli del bando di concorso

Tutti gli altri bandi in scadenza a settembre

Il 13 settembre scade il concorso per diventare consigliere parlamentare e entrare a lavorare in Parlamento. Il bando ufficiale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e ci sono 38 posti disponibili. Si ricercano 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica.

Tutti i dettagli sul concorso alla Camera dei deputati. Come presentare la domanda e quali sono i requisiti

Il 13 settembre è in scadenza anche il bando di concorso della Regione Emilia Romagna per assumere 447 specialisti. Di questi 117 sono destinati a specialisti nel settore agro-forestale, 108 a specialisti dell’area amministrativo giuridica, 59 esperti nella trasformazione digitale, 83 a specialisti del campo economico-finanziario, 46 per specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 sono riservati agli specialisti in programmazione di territorio, mobilità e tutela dell’ambiente.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul concorso pubblicato dalla regione Emilia Romagna