Colombiana trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Colombiana, un film d’azione del 2011 per la regia di Olivier Megaton e scritto e co-prodotto da Luc Besson (che l’ha concepito come sequel di Leòn, film la cui sceneggiatura è stata curata proprio da Besson) . Come protagonista della pellicola troviamo Zoe Saldana, che interpreta il ruolo di Cataleya Restrepo.

Cataleya Restrepo è una bambina che vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre non ha un lavoro normale e onesto, ma intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis al quale, al termine di un incontro, rivela la sua intenzione di lasciare la banda di mafiosi.

A quel punto, estremamente contrariato, Don Luis invierà il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo; Fabio però, quella mossa l’ha prevista e si sta preparando a scappare, quando però viene accerchiato nella propria dimora e non può fare altro che controbattere. A Cataleya, lasciata in disparte, viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, consistente in un microchip contenente files che dovrà consegnare all’ambasciata americana.

Cateleya riuscirà a sfuggire a Marco, al quale prometterà di uccidere Don Luis, pugnalandogli una mano. Inseguita da Marco e dai suoi scagnozzi per le vie della città colombiana, la bambina riuscirà comunque a raggiungere attraverso le fogne il suo obiettivo. Inviata a Miami fuggirà per recarsi a Chicago dallo zio Emilio e dalla nonna. Determinata a vendicare la sua famiglia, la giovane rifiuterà persino la scuola chiedendo allo zio di diventare un’assassina ma lui, che ha perso l’unico figlio, si offrirà di insegnarle qualcosa solo se lei frequenterà normalmente la scuola.

Passano quindici anni e Cataleya, diventata una donna, ha preso a lavorare come killer per conto di Emilio, dimostrando straordinarie capacità di combattimento e di maneggio di qualsiasi arma. Con sul curriculum 22 omicidi di gente scomoda negli USA, la donna ha creato anche una sua firma: l’orchidea colombiana.

Sulle sue tracce si metterà l’agente speciale James Ross, il quale dovrà fare i conti con la CIA che protegge Don Luis e Marco, ormai consci che gli omicidi sono messaggi per loro da parte della figlia di Fabio.

Quando per la seconda volta, tornando a casa, Cataleya scoprirà che la sua famiglia è stata sterminata, la donna diverrà ancora più determinata a scovare Don Luis.

