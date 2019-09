Il collega del carabiniere ucciso a Roma Andrea Varriale indagato per “violata consegna”

Andrea Varriale, collega di Mario Rega Cerciello, il carabiniere ucciso a Roma lo scorso 26 luglio è indagato dalla procura militare per “violata consegna”, ovvero per non aver portato al seguito la pistola d’ordinanza.

A confermarlo è stato lo stesso procuratore militare, Antonio Sabino, il quale ha anche sottolineato che si tratta di un “atto dovuto a tutela dello stesso indagato”.

Secondo quanto trapelato sino ad ora, infatti, sia Varriale che Cerciello la notte in cui Cerciello ha perso la vita, assassinato dagli statunitensi Natale Hjort e Finnegan Lee Elder, erano entrambi disarmati, nonostante fossero in servizio, seppur in borghese.

Questa condotta, secondo la procura militare, potrebbe configurare il reato di “violata consegna”. I carabinieri, così come gli altri militari, infatti sono obbligati a portare l’arma di ordinanza ogni qual volta sono in servizio, anche se in borghese.

“Faremo tutti gli accertamenti del caso e poi prenderemo le decisioni conseguenti” ha affermato il procuratore Sabino all’Ansa.

La procura militare, inoltre, indaga su un altro aspetto della vicenda, che presenta ancora diversi punti oscuri.

Nel registro degli indagati, infatti, è iscritto anche un altro carabiniere, il cui nome non è stato reso noto, per la diffusione della foto di Natale Hjiort bendato in una caserma dei carabinieri. In questo caso il reato ipotizzato è quello di “divulgazione di notizie segrete o riservate”, previsto dall’articolo 127 del codice penale militare.

