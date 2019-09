Ciro Petrone, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Federica Caputo

Tra i concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip c’è anche un attore napoletano molto conosciuto in Italia, Ciro Petrone: l’interprete si è presentato al programma di Canale 5 – condotto da Alessia Marcuzzi – insieme alla storica fidanzata Federica Caputo, con la quale sta insieme da ben otto anni.

I due hanno deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip per cementare al meglio il loro rapporto, che negli ultimi mesi ha vissuto degli alti e bassi. Riusciranno a uscire insieme dal resort Is Morus Relais (location del reality) o saranno una delle coppie scoppiate del programma?

Nell’attesa della prima puntata di Temptation Island Vip, vediamo tutto quello che c’è da sapere su Ciro Petrone: dalla carriera alla vita privata, dai social alle curiosità.

Ciro Petrone Temptation Island Vip | Carriera

Ciro Petrone è nato a Napoli l’11 ottobre 1987. Fin da piccolo si è appassionato al mondo della recitazione: basti pensare che il primo film a cui ha preso parte, “La volpe a tre zampe” di Sandro Dionisio, è datato 2001 (aveva 14 anni).

Petrone ha raggiunto la grande fama nel 2008, anno in cui ha preso parte al film “Gomorra” di Matteo Garrone. Nella pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, interpretava il ruolo di “Pisellino”.

Nel resto della sua carriera, ha recitato in film e serie tv come “Il ragioniere della magia”, “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?”, “Il clan dei camorristi”, “L’oro di Scampia”, “Song’e Napule” e “La vita promessa”.

Nel 2009, in tv, ha partecipato come concorrente de “La Fattoria”. Quella a Temptation Island Vip, dunque, non è la sua prima esperienza in un reality show.

Ciro Petrone Temptation Island Vip | Vita privata

Ciro Petrone e Federica Caputo sono fidanzati da ben otto anni. Moltissimo tempo se consideriamo che lei, classe 1996, sta con l’attore da quando aveva praticamente 15 anni.

Ciro si è detto molto sicuro dei suoi sentimenti per la fidanzata. Ma è stata lei a spingere perché partecipassero in coppia a Temptation Island Vip 2019: “Circa otto mesi fa – ha spiegato la ragazza – ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze. Questa è l’occasione della vita, almeno per il nostro rapporto, nel bene e nel male”.

Petrone, dal canto suo, ha promesso a Federica che è cambiato.

Ciro Petrone Temptation Island Vip | Instagram

Ciro Petrone ha una discreta fama sui social network, soprattutto su Instagram. Sulla piattaforma, sulla quale pubblica molti scatti di lavoro e di vita privata, l’attore vanta infatti 40mila follower.

Il concorrente del reality di Canale 5 ha anche un account Facebook con oltre 20mila fan.