Christian Fregoni eliminato, sconfitto il bagnino campione di Caduta Libera

Prima o poi sarebbe dovuto accadere: il campione di Caduta Libera Christian Fregoni è stato eliminato dal programma di Canale 5. La sconfitta è arrivata nel corso della puntata del quiz di Gerry Scotti andata in onda oggi, lunedì 9 settembre 2019. Per il bel bagnino bresciano, dunque, l’esperienza nella trasmissione termina qui. Ad eliminarlo è stato il concorrente Simone.

In poco tempo Christian ha conquistato il pubblico di Canale 5, facendo quasi dimenticare il campione più longevo di sempre del quiz, Nicolò Scalfi, bresciano come lui. Il bagnino ha dimostrato infatti di essere molto intelligente e preparato, oltre che bello.

Molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile, il campione di Caduta Libera ha vinto nel corso di questa esperienza oltre 200mila euro. Tra i record accumulati, anche quello di essere il secondo campione con più puntate all’attivo della storia del quiz condotto da Gerry Scotti.

Inoltre in molte altre occasioni Christian Fregoni è arrivato più volte a un passo dalla vittoria del montepremi nel gioco finale dei 10 passi, non riuscendo a dare solo una o due risposte.

Chi è il campione di Caduta Libera Christian Fregoni

Ma chi è Christian Fregoni, il bagnino di Caduta Libera sconfitto oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Classe 1992, bresciano proprio come Nicolò, è un grande appassionato di sport. Per questo fa il bagnino all’Eurosport Club di Brescia, dove va per allenarsi ogni giorno. Una passione che per il fitness che si lega anche ai suoi studi: Christian infatti sta per laurearsi in Scienze Motorie.

Molto attivo sui social, dove condivide la sua passione per lo sport e il fitness, su Instagram è seguito da quai 7mila persone. Tra i suoi hobby, quello di viaggiare, tanto che ha raccontato di essere stato in Kenya per un safari.

In un’intervista a Sorrisi e canzoni l’ormai ex campione di Caduta Libera ha dichiarato: “Vorrei comprare una casa per me e in futuro mi piacerebbe aprire un struttura sportiva da gestire. Non escludo nulla. Alla base della mia preparazione c’è la passione per l’enigmistica – racconta – ma anche la lettura, l’attenzione all’attualità e l’amore per il cinema. Sono molto curioso, se non conosco un vocabolo vado a cercarmelo”.