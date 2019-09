Chiara Ferragni e Fedez a Cremona: la battuta del rapper imbarazza l’influencer

Chiara Ferragni e Fedez nella città natale di lei: la battuta del marito imbarazza l’influencer

Chiara Ferragni torna a Cremona insieme al suo adorato maritino, ma lui, ironico come al solito, si lascia scappare una battuta che mette in imbarazzo la moglie. Ovviamente il tutto è stato immortalato sui social, dove proprio il rapper milanese ha pubblicato una storia in cui si sente nitida la sua battuta.

La coppia è tornata nella città natale della fashion blogger per una giornata all’insegna della famiglia e, passeggiando tra le vie della ridente cittadina lombarda, Fedez ha notato un dettaglio che ha pensato bene di immortalare sui social.

In macchina, la coppia ha fatto una breve sosta davanti a una via specifica di Cremona: via Odoardo Ferragni. Sul cartello stradale, oltre al nome della via si legge anche il mestiere che in vita fece tale Odoardo: “Ornitologo”, 1850-1937.

Il rapper milanese non si è proprio trattenuto e ha canzonato la moglie con una battuta al limite dell’imbarazzante. “Eccoci in via Odoardo Ferragni. Famoso ornitologo”. L’inquadratura del video passa dal cartello stradale della via all’interno dell’auto, dove si vede Chiara Ferragni commentare il fatto: “È un mio parente”, dice orgogliosa la fashion blogger.

Ci pensa Fedez, però, a movimentare quel momento. Con la simpatia che lo caratterizza, il rapper milanese ha aggiunto spiritoso: “Ah, ecco la passione per gli uccelli dove l’hai presa, amore”. Chiara Ferragni, evidentemente imbarazzata, cerca di zittire il marito e il video si conclude con lei che chiede a Fedez di smetterla, stizzita.

I due, come al solito, riescono a divertire i loro milioni di followers pubblicando sui social momenti della loro vita quotidiana. Tra battute e selfie, i Ferragnez rimangono i più amati dei social.

