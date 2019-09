Chiara Esposito, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzata di Simone Bonaccorsi

Chi si somiglia si piglia. Chiara e Simone non hanno mai rinunciato a dare importanza alla bellezza ed è forse per questo che si sono incontrati. Entrambi come concorrenti a un concorso durante l’adolescenza, i due si sono conosciuti e piaciuti subito ma la loro relazione, troppo acerba, è naufragata in pochi mesi. Dopo qualche anno, però, l’amore ha bussato di nuovo alla loro porta e nel 2019 Chiara e Simone hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip.

Lui è Mister Italia 2018, lei invece una delle professoresse del programma L’eredità. Ma cosa sappiamo di Chiara Esposito? Quanti anni ha?

Vediamo chi è Chiara Esposito.

Chiara Esposito a Temptation Island Vip: chi è

Classe 1999, Chiara Esposito è nata a Catania ed è una showgirl e modella. Alta 1.75 centimetri, la giovane Chiara è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo e sin da piccola coltiva la passione per la danza, una passione che ha fruttato perché è diventata campionessa italiana di danza caraibica.

Si è diplomata nel 2017 presso il liceo artistico statale “Renato Guttuso” di Giarre (paesino in provincia di Catania) e ha frequentato contemporaneamente un’accademia di recitazione.

Chiara Esposito, concorrente di Temptation Island Vip: il fidanzato Simone

La relazione con Simone è stata ufficializzata il 26 ottobre 2018. L’uomo incornato il più bello d’Italia è entrato nella sua vita già nell’adolescenza, quando aveva soltanto 14 anni e 17 lui. Entrambi iscritti a un concorso di bellezza, è stato amore a priva vista: è stata proprio Chiara a chiedergli l’amicizia per prima su Facebook, ma è stata anche la prima a tirarsi indietro quando il gioco si è fatto duro.

La giovane Chiara aveva preferito focalizzare la propria attenzione sugli studi ma al cuor non si comanda e così, qualche anno dopo, eccoli di nuovo felicemente fidanzati, al punto da voler tentare Temptation Island Vip.

Chiara Esposito, da Canale 5 a Instagram

Incoronata Miss Sicilia nel 2016, Chiara Esposito è presente su Instagram: il suo account, che potete trovare qui, conta su oltre 33 mila follower.

