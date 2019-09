Il Canada apre le porte agli immigrati (ed è boom di assunzioni tra i giovani)

La fuga dei Dreamers dalla California

Il Canada sta cercando di attrarre i migliori talenti hi tech per sostenere la crescita del settore. E da mesi lavoratori stranieri dalla California preferiscono spostarsi a lavorare in una succursale nella tech valley della area di Toronto o di Vancouver o per cercare occupazione in una delle tante promettenti start up canadesi. Farlo non è difficile, visto che in Canada il visto non è un problema.

Boom delle richieste di residenza

Con l’avvento di Trump, le richieste di residenza in Canada dei lavoratori stranieri della Silicon Valley sono letteralmente esplose. Oltre all’esodo dei cosiddetti “dreamers”, è cominciato un vero e proprio pellegrinaggio degli imprenditori hi-tech canadesi che si recano nella Silicon Valley per trasfere nel paese dalla bandiera a foglia d’acero la propria azienda.