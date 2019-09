Belen mostra ai fan il bikini della sua nuova collezione di bikini su Instagram, ma la prima reazione è diversa da quella che ci si aspetterebbe. La showgirl argentina ha pubblicato sui social uno scatto che la immortala mentre indossa uno dei nuovi costumi da bagno proposti per il marchio creato con la sorella Cecilia Rodriguez. Una fotografia bianco e nero con effetto “vedo non vedo” che ritrae belen in bikini nello showroom mentre fa da modella alla nuova collezione, e la scritta “ragazze al lavoro”.

Immortalata con un selfie riflessa allo specchio, il top sollevato a rivelare il bikini a triangolo che impazzerà sulle spiagge la prossima estate, la showgirl appare sensuale come sempre. Ma i fan notano un dettaglio: Belen indossa non uno, ma ben due slip, e i commenti dei followers rivelano un po’ di confusione. I seguaci della starlette, ormai diventata italiana di adozione, sono abituati a vedere sul suo profilo immagini in bikini o in intimo. La bella showgirl non è nuova a questo genere di provocazioni. La prima impressione, però, è che si sia dimenticata qualcosa.

Anche se le mutandine del costume sono due, la reazione è comunque la stessa: quasi nove milioni di followers catturati dalle forme della bella argentina fasciate dal tessuto del bikini. Per qualcuno dei fan della showgirl infatti il doppio slip non farebbe altro che accentuare le curve di Belen, mettendo in evidenza ancora di più il fisico statuario dell’argentina.

Uno scatto che sembrerebbe smentire le voci che la vedevano nuovamente incinta del marito Stefano De Martino, con addominali in mostra e una forma fisica più che perfetta.

Una cosa è certa: se questa è stata una strategia di marketing per incuriosire i fan e creare attesa nei confronti delle proposte del marchio creato con la sorella Cecilia, ce l’ha fatta.