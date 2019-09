Ascolti TV ieri sera, domenica 8 settembre 2019 | Dati Auditel e Share | Finlandia-Italia, Rosamunde Pilcher, Moulin Rouge

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, domenica 8 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

Ieri sera su Rai 1 andava in onda la partita della Nazionale Finlandia-Italia, valida per la fase di qualificazione ai prossimi Europei. Canale 5 rispondeva con un nuovo film in prima visione della serie Rosamunde Pilcher.

Cinema anche su Italia 1 con la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo Il ricco, il povero e il maggiordomo. Su Rai 2 la serie Hawaii-Five-O, mentre Rai 3 proponeva il film Moulin Rouge.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di domenica 8 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti TV 8 settembre 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

A vincere la sfida degli ascolti tv è stata Rai 1 con la partita Finlandia-Italia, che ha totalizzato 6.759.000 spettatori pari al 31,4% di share. Si ferma a 1.812.000 spettatori pari all’8,8% di share l’appuntamento con Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici su Canale 5.

Su Rai 2 Hawai Five O ha totalizzato 1.263.000 spettatori (6,2%). Su Italia 1 il film Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto 1.510.000 spettatori con il 7,5% di share. Su Rai 3 la pellicola Moulin Rouge ha catturato l’attenzione di 472.000 spettatori pari ad uno share del 2,4%.

Su Rete 4 la replica di Una Serata Bella… nel blu dipinto di blu ha divertito 651.000 spettatori con il 3,9% di share. Su La 7 Atlantide Files ha appassionato 589.000 spettatori con il 3,7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of 3 ha raccolto davanti al video 524.000 spettatori con il 2,7% di share.

Ascolti TV 8 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 2.270.000 spettatori con il 10,4%. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.068.000 spettatori (5%). Su Rai 3 la finale dei Campionati Europei Femminili di Pallavolo Serbia – Turchia ha appassionato 1.044.000 spettatori pari al 4,9% di share. Su La7 In Onda Focus ha registrato 1.042.000 spettatori con il 4,8%. Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha divertito 617.000 spettatori e il 2,9%