Anna Pettinelli, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzata di Stefano Macchi

Tra i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island Vip, in partenza lunedì 9 settembre 2019, spicca Anna Pettinelli. Il suo nome è molto conosciuto soprattutto nel mondo della radio, dal momento che è una delle più famose speaker radiofoniche in Italia.

La sua, infatti, è una delle voci più famose di RDS: Anna Pettinelli, del resto, è in onda ogni giorno tra le 9 e le 12, sulle frequenze della radio che l’ha resa celebre. Adesso la conduttrice e opinionista si presenta in tv in una veste del tutto inedita: quella di concorrente nel celebre programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Il suo viaggio nei sentimenti si svolgerà insieme al fidanzato, Stefano Macchi, un attore e doppiatore di 44 anni. L’obiettivo dichiarato di Anna Pettinelli è quello di far maturare la loro relazione, che va avanti da cinque anni e mezzo, cercando anche di tenere a freno la sua enorme gelosia nei confronti del compagno. Ci riuscirà?

Nell’attesa della prima puntata di Temptation Island Vip, vediamo tutto quello che c’è da sapere su Anna Pettinelli: dalla carriera alla vita privata, dai social alle curiosità.

Anna Pettinelli Temptation Island Vip | Carriera

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio del 1957. Come già anticipato, è una conduttrice radiofonica di RDS, ma appare spesso anche in televisione in qualità di opinionista in programmi come Pomeriggio Cinque e Vieni da me.

Ha iniziato a lavorare in alcune radio locali toscane già a 16 anni, anche se la prima fama è arrivata soprattutto grazie alla televisione. Anna Pettinelli, infatti, è stata per sei edizioni la conduttrice di Discoring, trasmissione dei primi anni Ottanta basata sulla musica.

Dopo quell’esperienza, Anna Pettinelli ha proseguito la carriera televisiva conducendo il Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986 e Un disco per l’estate nel 1984 e 1985. Anche in tempi più recenti è stata capace di coordinare l’impegno in radio con quello in tv: nel 2009 è stata tra gli opinionisti del reality La Fattoria, mentre su Sky è stata nel cast di RDS Academy.

Ha anche scritto (a quattro mani con David De Filippi) un libro umoristico, uscito nel 2010: “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa”.

Anna Pettinelli Temptation Island Vip | Vita privata

Anna Pettinelli ha una figlia nata da una precedente relazione, Carolina Russi, che per un periodo è stata molto celebre in Italia: la ragazza, infatti, è una giovane cantante e ha partecipato alla seconda edizione del talent show The Voice, dove è stata eliminata al secondo live.

Solitamente si mostra bionda, ma a Temptation Island Vip Anna si è presentata con un insolita capigliatura dal colore rosa acceso.

La sua storia d’amore con Stefano Macchi, di 18 anni più giovane di lei, va avanti da cinque anni e mezzo. I due si sono sposati nel 2018 alle Maldive, anche se la cerimonia non è riconosciuta anche nel nostro paese. Usciranno insieme dal resort di Temptation Island Vip?

Anna Pettinelli Temptation Island Vip | Instagram

Anna Pettinelli è molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram. La conduttrice radiofonica, infatti, sul suo account ufficiale vanta 40mila fan. Ogni giorno, pubblica foto dal suo lavoro, ma anche di vita quotidiana.

La concorrente è presente anche su Facebook.

