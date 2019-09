Andrea Ippoliti, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Nathalie Caldonazzo

La celebrità talvolta arriva anche per luce riflessa ed è il caso di Andrea Ippoliti, il fidanzato dell’attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo con la quale partecipa a Temptation Island Vip.

L’edizione 2019 del celebre programma televisivo di Canale 5 arriva alla sua seconda stagione. Dopo l’edizione classica, è il momento dei vip e, tra i nomi delle coppie, spunta quello del duo Caldonazzo-Ippoliti.

Ma cosa sappiamo di Andrea Ippoliti? Chi è? Cosa fa nella vita? E come ha conosciuto la sua fidanzata?

Vediamo insieme cosa sappiamo del concorrente di Temptation Island Vip.

Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip: chi è?

Chi bazzica nel mondo dei gossip potrebbe aver riconosciuto il nome di Andrea Ippoliti semplicemente perché è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo. La celebre showgirl romana l’ha incontrato nel 2016, rendendo ufficiale la loro relazione.

Ciò nonostante, i due sembrano tenersi lontano dalle luci della ribalta, la loro vita privata resta tale.

Andrea Ippoliti appare raramente al fianco della sua fidanzata sui social network, eppure nel 2019 ha deciso di accompagnarla nell’esperienza di Temptation Island Vip.

Il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip 2019

Essendo estraneo al mondo dello spettacolo, Ippoliti dispone di un account Instagram sigillato: non è possibile infatti sbirciare nella sua vita privata, seppur social, a differenza della fidanzata il cui profilo è aperto e disponibile ai più curiosi.

L’idea che possiamo farci di Andrea Ippoliti è che è un uomo abbastanza riservato. La sua fidanzata, Nathalie Caldonazzo, durante l’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi aveva dichiarato di sentire tantissimo la sua mancanza e ne aveva persino realizzato un dolcissimo ritratto.

Andrea Ippoliti, il fidanzato di Nathalie Caldonazzo

Conosciuta come Nathaly Caldonazzo o anche Nathaly Snell, la showgirl romana ha lasciato un segno nella cultura popolare italiana non soltanto per la sua carriera, ma anche per la sua vita sentimentale: in giovane età ha incontrato Massimo Troisi, con il quale ha avuto una breve ma intensa storia d’amore, stroncata dalla malattia che l’ha poi portato via nel 1992.

Nathalie, che ha intrapreso dapprima la carriera di modella per poi arrivare sul piccolo e grande schermo in qualità d’attrice, ha preso parte a diversi programmi televisivi spaziando dalla Rai alla Mediaset per poi arrivare in prima serata, dopo l’esperienza de L’isola dei famosi, a Temptation Island Vip nel 2019.

Dove vedere in tv e streaming Temptation Island Vip