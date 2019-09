Stasera in tv 8 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TG1

20:30 – Tampere ( FIN ) . Calcio Nazionale: Qualificazione Europei 2020 Finlandia – Italia

23:03 – TG1 60 Secondi

Questa sera su Rai 1 alle ore 20,30 la sfida tra la Finlandia e l’Italia di Roberto Mancini, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Hawaii Five – 0 – Atto ostile – Cocoon – L’uomo che cadde dal cielo

Questa sera su Rai 2 nuovo appuntamento con Hawaii Five con due episodi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob per la 76a Mostra del Cinema

20:20 – I dieci comandamenti *L’Altromare*

21:20 – Moulin Rouge!

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un film famoso in tutto il mondo: Moulin Rouge.

Trama: Il film musical racconta di Christian, scrittore squattrinato, arriva a Parigi nel 1899 e, recatosi al Moulin Rouge, si innamora del can can e di Satine, una bellissima donna, che si esibisce nel locale. Per un equivoco viene scambiato per il duca di Monroth e si ritrova nella sua stanza. Viene ingaggiato per scrivere uno spettacolo che avrà come protagonista Satine. Dovrà fare i conti con il duca, che innamorato di Satine, tenta di legarla indissolubilmente, a se’.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – TEMPESTA D’AMORE – 157 – 1aTV

21:25 – UNA SERATA.BELLA, NEL BLU DIPINTO DI BLU

Su Rete 4 Alfonso Signorini e Rosita Celentano presentano una serata dedicata ai grandi successi di Domenico Modugno e Franco Migliacci.

STASERA IN TV 8 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – ROSAMUNDE PILCHER: SEGRETI TRA AMICI

Su Canale 5 questa sera va in onda Rosamunde Pilcher: segreti tra amici

Trama: Un raduno per festeggiare 20 anni dalla maturità tra vecchi compagni di scuola mette a dura prova l’amicizia tra Sandra, Luke, Daniel e Kate. Ciascuno di loro, ha problemi e segreti.

GUIDA TV 8 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GIOCHI INFERNALI

21:20 – IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO

Su Italia 1 questa sera va in onda un film comico con Aldo, Giovanni e Giacomo: Il ricco, il povero e il maggiordomo

Trama: In un alto grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, è un venditore abusivo nel mercato rionale…

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 8 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:30 – In Onda Focus

21:15 – Atlantide Files – Regine

PROGRAMMI TV 8 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Italia’s Got Talent – Best of – 1^TV

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del best of di Italia’s Got Talent

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Macchine mortali

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Macchine mortali.

Trama: Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 8 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno Su Sky Uno questa sera va in onda Antonio Riva: una sposa da sogno.