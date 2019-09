Rosamunde Pilcher – segreti tra amici: trama, cast e streaming del film in onda oggi su Canale 5

Questa sera, domenica 8 settembre 2019, va in onda in prima serata su Canale 5 alle 21.2o Rosamunde pilcher – segreti tra amici, un film tedesco sentimentale del 2017 del regista Hans-Jürgen Tögel. La durata del film è di 120 minuti e la sceneggiatura è di Jochen S. Franken e Martin Wilke.

Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici: la trama del film

La pellicola racconta di una reunion tra vecchi amici per festeggiare i 20 anni dalla maturità. L’incontro tra i compagni di scuola provoca però spiacevoli sorprese e mette a rischio l’amicizia tra alcuni dei protagonisti: Sandra, Luke, Daniel e Kate. Una semplice riunione di classe si trasforma in un complesso intreccio di segreti e rivelazioni. Sandra ha una relazione con il suo capo che non vuole lasciare la moglie. Kate non sopporta più il suo compagno Daniel e Luke si sente realizzato come fotografo ma ha sacrificato per la carriera la sua vita personale. Il ritorno al passato dei compagni di scuola mette in crisi il loro presente.

Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo degli attori:

Denise Zich

Patrik Fichte

Jens Peter Nünemann

Katja Woywood

Diana Körner

John Friedmann

Will Husbands

Lara Stubbs

Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici: dove vedere il film in tv e live streaming

È possibile vedere il film Rosamunde Pilcher – segreti tra amici in onda stasera – domenica 8 settembre 2019 – a partire dalle 21,21 su Canale 5. Il canale Mediaset è disponibile a costo zero al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 105 del decoder.

Se invece volete seguire il film direttamente sul vostro Pc, su smartphone o tablet è possibile guardarlo in streaming sul Canale Cinque in diretta di Mediaset, alla piattaforma Mediasetplay che con una semplice registrazione permette all’utente la visione live della pellicola.

