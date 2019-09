Previsioni meteo di oggi, 8 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 8 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 8 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 8 settembre 2019 | NORD

Al Nord Italia maltempo già dalle prime ore della mattina su Lombardia, Emilia e regioni occidentali. Su queste zone saranno possibili anche fenomeni temporaleschi intensi e rovesci. Diffuse le precipitazioni nel triveneto.

In serata miglioramento delle condizioni anche sulle aree pianeggianti, mentre ci saranno temporali intensi nelle prime ore della notte sui rilievi Nord-orientali e sul Friuli.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna nuvolosità in aumento con possibili deboli piogge sulle regioni tirreniche, l’Umbria, i rilievi marchigiani e abruzzesi. Nel corso del pomeriggio attenuazioni dei fenomeni con possibili schiarite. Qualche precipitazione residua sul Nord della Toscana.

Velature di passaggio sulla Sardegna.

SUD E SICILIA

Nuvolosità compatta su regioni tirreniche peninsulari, con deboli rovesci, in attenuazione nella serata. Nuvolosità poco consistente, invece, sul resto del Sud, con ampi spazi di sereno. Nel pomeriggio qualche annuvolamento in più, con deboli piogge, tra Basilicata e Puglia.

Previsioni meteo oggi domenica 8 settembre 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo sulle aree alpine, Toscana e al Sud. In moderato rialzo su Marche e basso Piemonte. Stazionarie altrove. Massime in aumento su Emilia-Romagna orientale, Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise. In netta diminuzione sul resto del Nord. Stabili altrove.

VENTI

Venti moderati dai quadranti occidentali su Emilia e Centro-Sud, con rinforzi sulle aree appenniniche e Sardegna settentrionale. Moderati sulle coste settentrionali adriatiche, deboli altrove.

Previsioni meteo oggi domenica 8 settembre 2019 | MARI

Molto mossi o agitati il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno settentrionale. Mossi lo stretto di Sicilia, lo basso Ionio e l’Adriatico centro-settentrionale. Poco mossi i restanti bacini.

