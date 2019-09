Pompiere salva gattino intrappolato ma poi scoppia a piangere per la commozione | VIDEO

Pompiere salva gattino e piange per la commozione

È un’immagine che potrebbe scatenare l’ilarità, eppure è sempre bello vedere che “anche gli uomini piangono”. Un pompiere piange dopo aver salvato un gattino.

La storia, seppur banale, riguarda un Vigile del Fuoco che salva un gattino intrappolato e dopo ha un attimo di vera commozione.

È successo in provincia di Massa Carrara, dove l’uomo, anche grazie ai suoi colleghi, ha salvato una cucciolata di gatti appena nati e rimasti intrappolati in un giardino. Nel video si vede il pompiere sollevare il piccolo felino e accarezzarlo con tenerezza, per poi rivolgersi ai colleghi in questo modo: “Mi viene da piangere, ci credi?”.

Asciugandosi le lacrime, alla fine, ripone il gatto in una scatola e abbraccia uno dei colleghi. “Bravi ragazzi, bravi!”, dice il capo a opera compiuta.

Il filmato è diventato virale sui social. “Vedere un pompiere roccia commuoversi così, mi sono commosso anch’io. Grandi ragazzi ottimo lavoro che fate ogni giorno”, scrivono su Facebook gli utenti commentando il video.

“Ma che bello che sei! Un omone coraggioso che piange la dice lunga sul tuo cuore. Bravi ragazzi mi sono commossa”, aggiunge una donna. E ancora: “Questi sono uomini veri! Che salvano vite e rischiano la loro pelle ogni giorno, ma che ancora si emozionano e commuovono per aver salvato un micino in difficoltà! Vi adoro! Siete meravigliosi!”.