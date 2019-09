Oroscopo Paolo Fox oggi | 8 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Domenica 8 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 8 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è chi nella giornata di oggi farà di tutto per farvi perdere la pazienza. Ma voi mantenete la calma e non andate in escandescenza. Queste persone, infatti, cercheranno di colpirvi proprio sul vostro punto debole. Mantenete la pazienza e non rispondete.

Non fate il loro gioco, dunque, ma rispondete con un sorriso a tutte le provocazioni. In questo modo sarete voi i vincenti.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a porvi degli obiettivi e a fare di tutto per raggiungerli. Come? Datevi dei tempi, delle scadenze, e rispettateli. D’altronde siete particolarmente determinati e neppure l’ambizione vi manca.

Puntate in alto, insomma, poi se non doveste ottenere quello che vi eravate prefissati, potrete comunque dire di averci provato.

ACQUARIO

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede una domenica 8 settembre ricca di vizi e piaceri. In amore potrete approfittarne per regalarvi una giornata all’insegna dell’eros nei rapporti con il partner. Una buona occasione se recentemente ci sono state tensioni e scontri o un calo della libido.

Ma gli eccessi di oggi riguarderanno anche il cibo: Un particolare appetito vi porterà a spizzicare qui e lì tutto il giorno e ad abbuffarvi di prelibatezze non proprio salutari.

PESCI

Cari Pesci, se siete single e c’è una persona che vi piace particolarmente, è il momento di mettere da parte la timidezza e dichiararvi: la Luna in Capricorno, infatti, vi rende particolarmente sinceri e disposti a dire tutta la verità. Attenti perché in alcuni casi potrebbe non essere apprezzato da chi vi circonda.

Per chi è invece ancora in cerca dell’anima gemella, nella giornata di oggi sono favoriti nuovi incontri. Uscite e fate conoscenze stimolanti.

