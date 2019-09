Oroscopo Paolo Fox oggi | 8 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Domenica 8 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 8 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, pur essendo uno dei segni più fortunati di tutto il 2019, tendete a essere abitudinari e a non volervi aprire a cambiamenti e novità che invece vi farebbero assolutamente bene. Soprattutto per chi ha velleità artistiche, la routine non fa affatto bene e appiattisce la creatività.

Insomma, cambiare non vi piace, ma a volte è necessario. Oppure avviene anche contro la vostra volontà: dovete accettarlo.

VERGINE

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede come uno dei segni che ha maggiore bisogno di approfittare della domenica per rilassarsi e staccare la spina, dopo una settimana davvero complessa da gestire. Cosa fare? Godevi la giornata all’insegna del relax, facendo magari un po’ di pulizia a casa.

Inoltre potreste sfruttare questo 8 settembre 2019 anche per fare pulizia in altro senso, cioè chiudendo quei rapporti che ormai non hanno alcun senso di essere vissuti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in Capricorno in trigono ad Urano vi spinge a mettervi finalmente alla prova: uscite dal seminato solito e lanciatevi in nuove esperienze, sotto tutti i punti di vista. Un modo anche per capire fin dove potete spingervi e quanto resistete in situazioni diverse da quelle abitudinarie.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita comunque a non stressarvi, ma ad approfittarne per migliorare su quei difetti poco graditi dal partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Amici della Bilancia, nella giornata di oggi 8 settembre 2019 secondo l’oroscopo dovete fare molta attenzione, perché si tratta di una giornata ricca di imprevisti e colpi di scena, anche in negativo. C’è infatti chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

Questo vale anche a livello lavorativo: attenti a colleghi invidiosi o che vorrebbero fare carriera sulle vostre spalle.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno fortunato di oggi 8 settembre 2019 è sicuramente quello della Bilancia: è il momento di lanciarvi in nuove avventure ed esperienze, anche conoscendo persone diverse dalla solita cerchia.