Oroscopo Paolo Fox oggi | 8 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Domenica 8 settembre 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 8 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari Ariete, nella giornata di oggi siete particolarmente malinconici e un po’ giù di morale. Una di quelle giornate in cui facilmente vi fate prendere dallo sconforto e dai ricordi, anche quelli meno piacevoli. D’altronde i problemi e le questioni da risolvere non mancano.

Guardate al futuro con serenità e ottimismo: le soluzioni spesso sono più facili di quanto credete.

TORO

Cari Toro, in questa giornata siete particolarmente istintivi e guidati dalle vostre scelte a volte irrazionali. Forse in questo modo deciderete finalmente che strada intraprendere, dove andare e con chi. Dovete infatti capire che è il momento di fare un po’ di pulizia nella vostra vita.

Va bene l’istinto, ma comunque c’è la Luna in Capricorno a proteggervi da qualsiasi conseguenza negativa delle vostre azioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi una domenica in cui potreste facilmente infilarvi in qualche strana e spiacevole situazione, dovuta al vostro istinto. È il caso invece di stare alla larga da situazioni potenzialmente pericolose. Prima di muovervi in zone sconosciute, infatti, dovete sapere dove state mettendo i piedi.

Valutate con tranquillità e fermezza quello che dovete fare e dove state andando, perché si aprono prospettive importanti.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi ci ricorda che avete la Luna in opposizione al vostro segno, in trigono ad Urano, ma secondo le previsioni non sarà una giornata negativa per voi. Siete anzi uno dei segni fortunati di oggi, in quanto riuscirete finalmente ad attuare una serie di cambiamenti che rimandavate da troppo tempo.

Impegnatevi a fare la vostra parte. In amore se c’è una ragazza che vi piace, non abbiate paura a corteggiarla.

Il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Cancro, che finalmente trova il coraggio per superare questioni in sospeso da molto tempo. Guardate al futuro con ottimismo.