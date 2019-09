Oroscopo Paolo Fox domani | 9 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 9 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Si prospetta un lunedì pieno di novità per i Sagittario. Fin dalla mattinata di domani il vostro telefono potrebbe squillare, nuova proposta di lavoro in arrivo? Prendetevi il tempo per riflettere e consultatevi con i vostri cari. Pensateci bene. A fondo.

CAPRICORNO

La giornata di domani, lunedì 9 settembre, dei Capricorno sarà caratterizzata dalla pace. È tempo di recuperare le energie spese in questi giorni per far quadrare tutte le situazioni. Se siete alla ricerca dell’amore aspettate ancora qualche giorno. Meglio muoversi da metà settimana.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per gli Acquario la giornata di domani la sarà la prima di una settimana frenetica con diverse novità positive. Da mercoledì la Luna è nel segno, chissà che non arrivi qualche novità in amore. Siete in un bel momento, approfittatene.

PESCI

I Pesci, da domani, potranno contare su un periodo in discesa. Fino a quando? Per tanto, almeno per tutta la fine dell’anno sarà un momento positivo. Forza ragazzi: è il momento di tirar fuori dal cassetto quei progetti in sospeso e portarli a termine. A lavoro!

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato dell’8 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Sagittario che vivrà sulla propria pelle tante novità, sopratutto sul lavoro. Bene anche i Pesci che finalmente godranno di un percorso in discesa.

