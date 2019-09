Oroscopo Paolo Fox domani | 9 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 9 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

La settimana che inizierà domani potrebbe essere molto interessante per i Leone: il segno è sospinto da un quadro astrale favorevole. Entro il mese di novembre sarete chiamati ad imporre il vostro pensiero, a fare ciò che ritenete più opportuno per realizzare un progetto importante che avete a cuore. Piccola controindicazione: da oggi fino a mercoledì potreste avvertire della stanchezza. Non stancatevi troppo.

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio, Sole, Venere e Marte sono dalla vostra parte. Ma attenzione: domani, 9 settembre 2019, sicuramente beneficerete di un allineamento di pianeti invidiabile, ma questo non vuol dire che i problemi svaniranno come per magia. Purtroppo continua il periodo di stress legato a vicende legali o burocratiche. Tenete duro, la situazione presto migliorerà.

BILANCIA

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani i Bilancia vivranno una giornata agitata. Sarete più concentrati nel risolvere problemi altrui, piuttosto che i vostri. Attenzione: dovreste prestare più attenzione ai vostri problemi, in particolare quelli amorosi. È bello dedicarsi agli altri, ma ogni tanto pensate anche a voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, inizia domani un periodo davvero interessante. Prima di tutto dovete dimenticare, mettere alle spalle, un agosto davvero complicato e particolare. Le prime due settimane del mese scorso sono state caratterizzate da contrasti interiori e con il mondo esterno. Per non parlare di qualche diverbio in amore. Nelle prossime settimane ci saranno diversi ostacoli per chi vorrà cambiare vita. Chi riuscirà a superarli si toglierà delle gran belle soddisfazioni.

Il segno fortunato del 9 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è quello del Leone. Cambiamenti in vista, ma le stelle sono dalla vostra parte. Certo, la stanchezza potrebbe rallentarvi, ma ne varrà la pena.

