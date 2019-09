Oroscopo Paolo Fox domani | 9 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 9 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Domani, 9 settembre, inizierà una buona settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete. In particolare per coloro che hanno progetti da portare avanti. Saturno dissonante potrebbe far perdere qualche sfida a molti di voi, ma non perdetevi d’animo: alla lunga vincerete voi. Amore? Poche novità in vista. Chi ha una storia solida la prosegue senza intoppi, chi invece è in crisi potrebbe prendere decisioni drastiche ed importanti.

TORO

Vento in poppa (dal punto di vista astrale) per i Toro. Domani inizia infatti una gran bella settimana in cui vi risulterà molto più facile fare ciò che vi piace veramente. I meno giovani con progetti in ballo potrebbero ottenere un bel successo. I meno giovani invece potrebbero avere ancora qualche difficoltà nel trovare il giusto progetto in cui cimentarsi a fondo. Periodo ideale per l’amore, in particolare se al vostro fianco avete la persona giusta.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (9 settembre 2019) i Gemelli si sentiranno pronti ad agire, ma anche a monitorare a fondo cosa fanno i nemici. Lavoro? Diversi blocchi che vi portate dietro da tempo vi ostacolano e creano qualche turba. Ma a brevissimo arriverà il momento del riscatto in cui farete vedere quanto valete fino in fondo.

CANCRO

Cari Cancro, inizierete la settimana con la Luna contro. Già, avete capito bene: tante difficoltà in vista. Il fatto di non sentirvi tranquilli non vi farà godere le cose buone che comunque arriveranno. Vorrete scalare le montagne, ma molti di voi sentiranno di non avere la giusta attrezzatura per farlo. Passerà!

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 9 settembre

Il segno più fortunato di domani è sicuramente quello del Toro: successo in amore e soddisfazioni sul lavoro, in particolare per i Toro un po’ più in la con l’età.

