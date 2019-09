Oroscopo di oggi | 8 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI – Domenica 8 settembre 2019 – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, domenica 8 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, l’estate appena passata vi ha fatto dimenticare le vecchie delusioni d’amore e fatto una bella iniezione di fiducia nei sentimenti. Finalmente vi siete riaperti alle emozioni, quindi mettetevi in gioco in una nuova storia senza dubbi o tentennamenti.

Toro

Cari Toro, per voi ci sono diversi cambiamenti in arrivo. Radicali, per altro. Niente di “timido” è all’orizzonte, ma anzi: siete pronti per un figlio, un nuovo progetto lavorativo, una svolta importante.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Amici dei Gemelli, in questo mese di settembre, purtroppo, si consumeranno tutte le energie positive di cui avete fatto scorta durante le ferie estive. Il lavoro vi dà molti pensieri e le preoccupazioni sfoceranno in qualche problemino di salute, ma niente di grave.

Cancro

Ci sono una serie di situazioni ancora in sospeso che vi danno pensiero. Cancro, avete appena cambiato lavoro e ancora dovete adattarvi all’ambiente e ai nuovi colleghi. Per di più non avete ancora chiaro quale sarà il vostro ruolo definitivo e questo vi tiene in ansia.

Leone

Gli amici del Leone che lavorano in autonomia beneficeranno di una buona fortuna e della benedizione delle stelle. È il momento di spingere sull’acceleratore e di non avere tentennamenti: fatevi valere con i colleghi.

Oroscopo di oggi 8 settembre 2019: Vergine

Amici della Vergine, cercate di allontanare i fantasmi che aleggiano intorno al vostro spirito e che non gli permettono di spiccare il volo. In parole povere, l’oroscopo di oggi vi favorisce, quindi cercate di eliminare tutti gli ostacoli tra voi e la felicità.

Bilancia

Cari Bilancia, non sarà una grande domenica per voi. In effetti, sarete “affetti” da un certo malumore per tutta la giornata: a turbarvi, in particolare, gli strascichi di pesanti discussioni avute nel corso della settimana con il partner. Ritrovate l’equilibrio emotivo.

Scorpione

Amici dello Scorpione, se siete nel pieno di un periodo nero con il partner, è arrivato il momento di dare una svolta al rapporto e di far “piovere” una certa serenità nel vostro privato. Rimettete in gioco la passione e la complicità: si nascondono ma non se ne sono mai andate.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Il Sagittario è pieno di buone idee e grandiosi progetti, il problema sono solo gli ostacoli posti dall’ambiente esterno e da qualcuno che, in particolar modo, gode nel remargli contro. Fermatevi un attimo e attendete che chi vi ostacola si stanchi di farlo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, con l’autunno cadono le foglie dagli alberi e forse è arrivata anche per voi la stagione di eliminare ciò che non vi serve più. In amore si prevede un rilancio: la vostra vita sentimentale avrà ben presto un’impennata.

Acquario

Cari Acquario, anche se vi sentite sempre al massimo della vostra forma fisica in effetti non è proprio così. Avete avuto un agosto intenso e adesso avete bisogno di far riposare il corpo. Tanto c’è sempre la mente a tenervi “in movimento”.

Pesci

Cari amici dei Pesci, siete alla continua ricerca di attenzioni da parte del partner, che sembra sempre, invece, impegnato a guardare in un’altra direzione. Cercate di essere comprensivi, anche voi avete avuto dei periodi impegnativi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.