Oroscopo Branko oggi 8 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 settembre 2019.

Ariete

Oggi è l’ultimo giorno di relax prima dell’inizio della settimana lavorativa. Da sabato pomeriggio la Luna in Capricorno si congiunge con Plutone e Saturno, questi due contrasti mettono in luce l’ambiente professionale. Dopo tanto viaggiare è ora di tornare a casa.

Toro

Medaglia d’oro negli affari grazie al Sole in Vergine e le stelle che sono dalla tua parte. Medaglia d’argento per l’amore e per la bravura professionale, grazie alla Luna in Capricorno. Caro Toro, è proprio un bel weekend e questa domenica non vi manca nulla. Forse solo un po’ più di spensieratezza e una visione più ottimista.

Oroscopo Branko 8 settembre 2019 | Gemelli

Caro Gemelli, il vostro cuore urla ed esige una passione assoluta. Particolarità dei Gemelli (specie se donna) che deve cercare prima di trovare il suo principe. Lo troverà. Work in progress.

Cancro

Carissimi amici del Cancro, questa domenica potreste sentire piccoli fastidi alle ossa, dolori addominali, gastriti e coliti. Evitate quindi situazioni che possano mettere a rischio la vostra salute. Sono tutte conseguenze della Luna in Capricorno e della congiunzione con Saturno e Plutone.

Per uno o due giorni dedicatevi esclusivamente alla famiglia e ai figli ma prima di tutto alla ricerca personale della felicità. Prenditi una pausa dalle questioni importanti.

Leone

Non solo Venezia, il Leone d’oro l’avete vinto anche voi cari amici del segno. La stagione del Leone prosegue a gonfie vele, anche questa domenica avete diverse occasioni di espandervi nel lavoro, professione, carriera. Primi tra tutti giornalisti, politici, artisti. Attenzione a scegliere le persone con cui intendete collaborare.

Oroscopo Branko 8 settembre 2019 | Vergine

Questa domenica è la giornata giusta per i segni di terra proprio come il vostro Vergine! Nel segno avete Sole e tre presenze cosmiche e dal Capricorno la Luna vi guarda da sogno. Amici della Vergine tornate a sognare l’amore. Il monito è rivolto a tutti, non solo ai giovani.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna vi guarda male. Proprio come è successo ad Ariete e Cancro, quindi fate attenzione se in rapporto con questi due segni e anche con la stessa Bilancia. La felicità la trovate nei vostri amici fidati. E rilassati.

Scorpione

Amici dello Scorpione, avete la Luna in Capricorno e Venere in Vergine. Cosa significa? Che va tutto alla grande! Anche se oggi è più una questione di destino che di stelle. Ottimo anche Nettuno che si trova nel campo dell’amore.

Per scacciare i problemi prendete nel cavo della mano un po’ di acqua di ruscello, lasciatela scorrere tra le dita e goccia goccia se ne andranno i problemi.

Oroscopo Branko 8 settembre 2019 | Sagittario

Sagittario, questa domenica punta su Giove per isolare i 5 pianeti che sono contro, e che continuano a chiedere prudenza. Non fidasi è meglio. Viaggi, guadagni.

Capricorno

Per gli amici del Capricorno questa fine estate è uno spettacolo! Questo è l’anno che ricorderete ed è anche l’anticipo della grandiosa scena astrale che prepara per il prossimo anno. Questa domenica godetevi la vita.

Acquario

Questa domenica avrete qualcosa di speciale, le stelle di oggi mettono in risalto la vostra passionalità. Questi giorni di fine estate ti offriranno momenti belli e sensuali per l’amore. mi raccomando, preparate progetti, incontri, colloqui per il prossimo martedì.

Oroscopo Branko 8 settembre 2019 | Pesci

La Luna oggi è nel segno amico del Capricorno amici dei Pesci, perciò fate spazio alla calma, alla lucidità e all’intuito, però riposate fisicamente. Dopo un mese inteso oggi dedicatevi al riposo. Calatevi nel cuore di chi vi ama!

