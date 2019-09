Omicidio Piacenza: arrestato anche il padre dell’ex compagna di Sebastiani

È stato arrestato la scorsa notte Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, l’uomo fermato ieri e accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino.

La posizione di Perazzi era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi.

In particolare Perazzi è accusato di aver aiutato Massimo Sebastiani durante la latitanza “ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi”. Sebastiani potrebbe aver dormito a casa di Perazzi alcune notti.

Chi è Sebastiani

L’operaio 45enne, di cui si erano perse le tracce il 25 agosto scorso è stato localizzato e rintracciato venerdì 7 settembre. Si nascondeva nel solaio di una casa sulle prime colline piacentine.

Ieri è stato anche ritrovato il corpo senza vita della ragazza. Dopo aver ascoltato Sebastiani, i Carabinieri hanno effettuato nel pomeriggio una perquisizione in una casa isolata di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello, sempre in provincia di Piacenza.

Qui li ha condotti proprio il 45enne, che è stato arrestato mentre si nascondeva nel solaio di una casa sulle prime colline piacentine, ai piedi del monte Moria, poco sopra Veleia, nel comune di Lugagnano.

Sebastiani è stato fermato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

I video

Proprio oggi sono stati pubblicati, dal sito del quotidiano La Libertà, due video che hanno come protagonista Sebastiani e che dimostrano la sua irascibilità.

In un primo filmato l’uomo si avvicina a un armadio e con rabbia lo solleva e lo distrugge. “A cosa è servito?”, continua a ripetere in modo quasi ossessivo mentre spacca il mobile con una forza inaudita ripetendo “andavano bene anche queste piccole cose! Dimmi a cosa è servito tutto questo!”. Si tratta di quella stessa ossessione che gli amici di Sebastiani dicono provasse per Elisa, che invece lo vedeva solo come un amico.

In un secondo video, anche questo realizzato con il suo smartphone, si vede l’uomo che solleva un tronco e impugna una motosega con cui taglia la legna. I filmati potrebbero risalire a qualche tempo fa, non è chiara la data ma documentano la forza fisica e il carattere di Sebastiani.